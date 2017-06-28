Борьба жителей Кричева за отставку «мэра» набирает обороты 1 28.06.2017, 16:40

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Василий Сысоев

Несколько сотен жителей города подписались под требованием отставки председателя райисполкома Василия Сысоева.

Редактор кричевской газеты «Вольны горад» Сергей Неровный 27 июня направил письменное коллективное обращение граждан с требованием отставки председателя Кричевского районного исполнительного комитета Василия Сысоева на имя председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского. Копия обращения направлена в президиум Кричевского райсовета, пишет «Магілеўскі рэгіен».

Под обращением поставили свои подписи 418 жителей города Кричева и Кричевского района. Люди добиваются от «депутатов» райсовета и председателя Могилевского облисполкома принятия решения об отставке председателя Кричевского райисполкома В. Сысоева. Также они просят о принятом решении широко проинформировать общественность района через государственные СМИ, в том числе газеты «Могилевские ведомости» и «Кричевская жизнь».

Кроме этого, Сергей Неровный попросил «депутатов» Кричевского райсовета пригласить его на слушания, когда на сессии будет рассматриваться обращение граждан о необходимости отставки с должности председателя Кричевского райисполкома Василия Сысоева.

«После того как при конце октября 2011 года председателем Кричевского райисполкома утвердили Василия Сысоева, и без того бедственное состояние экономики и социальной сферы нашего района стало ухудшаться ускоренными темпами», – говорится в обращении.

Подписавшиеся под обращением граждане обвиняют председателя райисполкома в развале предприятий, на которых держалась экономика района: старого цементного завода, райпо, «Кричевгрузавто» и многих других. По мнению подписантов, почти все сельхозпредприятия в районе – под угрозой банкротства. Сокращается число коммерческих организаций и предпринимателей.

«Кричевский район стал некомфортным для проживания», – утверждают подписанты под обращением.

О сложном положении дел и тяжелой экономической ситуации в Кричевском районе СМИ писали неоднократно. Район постоянно сотрясают разнообразные скандалы, ухудшаются показатели его социально-экономического развития.

Многие жители Кричевского района утверждают, что: «Все это результат неэффективной организации работы местного райисполкома во главе с председателем Василием Сысоева. Считаем необходимым решить вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания его на посту главы исполнительной власти района в соответствии с действующим законодательством РБ».