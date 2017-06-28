Митрополит Кондрусевич на велосипеде сопроводил паломников в Будслав

После святой мессы глава Католической церкви проехал от Красного костела до парка Победы.
В пятницу-субботу, 30 июня и 1 июля, ежегодный католический фест в Будславе соберет тысячи верующих, которые прибудут в городок, чтобы помолиться у древней чудотворной иконы Матери Божией Будславской, пишет kp.by.
В целом здесь ожидают около 20 тысяч гостей, а примерно три тысячи паломников придут пешком из разных уголков Беларуси, преодолев за эти дни сотни километров. А некоторые отправились в Будслав на велосипедах.