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Митрополит Кондрусевич на велосипеде сопроводил паломников в Будслав

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  • 28.06.2017, 17:22
Фото: Павел МАРТИНЧИК

После святой мессы глава Католической церкви проехал от Красного костела до парка Победы.

В пятницу-субботу, 30 июня и 1 июля, ежегодный католический фест в Будславе соберет тысячи верующих, которые прибудут в городок, чтобы помолиться у древней чудотворной иконы Матери Божией Будславской, пишет kp.by.

В целом здесь ожидают около 20 тысяч гостей, а примерно три тысячи паломников придут пешком из разных уголков Беларуси, преодолев за эти дни сотни километров. А некоторые отправились в Будслав на велосипедах.

Из Витебска и Минска стартовали велопаломничества.
Католиков столицы, которые на двух колесах выехали к иконе Девы Марии, по традиции сопровождал митрополит Тадеуш Кондрусевич, глава Католической церкви в Беларуси.
Утром в среду, 28 июня, после святой мессы он проехал с паломниками на велосипеде от Красного костела до парка Победы.
Вечером в Будславе для них пройдет специальная месса, а затем - торжественное ночное богослужение и процессия со свечами и фигурой Божией Матери.
Участие в торжествах примут не только тысячи мирян, но и сотни священников, епископы, а также официальные лица Минского облисполкома.
Велопаломники вместе с пешими пилигримами закончат паломнический тур в пятницу.

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