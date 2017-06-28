Патриот Владимир Федоров: На воле круто! 28.06.2017, 22:05

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Владимир Федоров

Фото: bdg.by

Вышедший на свободу политзаключенный приехал встречать своих товарищей к стенам «Володарки».

Владимир Федоров, один из патриотов, который вышел на свободу вчера, приехал сегодня встречать очередную группу освобожденных, пишет nn.by.

«На воле круто. Я вчера готовился к дежурству, выносить ведро. И тут меня вызывают: неужели допрос, неужели адвокат в такой поздний час?

Я ничего не думаю об обвинении. Я под подпиской, ничего думать не хочу и комментировать не буду. Эти вопросы выяснятся на суде.

Отношение нормальное, никакого злоупотребления к себе не замечал. В каких-то моментах было даже доброжелательным. Допросов было не один-два, а больше.

Здоровье отличное. В «американке» нас отводили на 1,5 часа на прогулку. Это больше, чем мог себе позволить до ареста, когда 10-11 часов проводил за офисной работой. Что будет с работой, пока не знаю, но должно все быть нормально».