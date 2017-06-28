Польша требует провести эксгумации в Куропатах

Польша требует провести эксгумации в Куропатах3
- 28.06.2017, 21:40
В Минске прошло заседание польско-белорусской комиссии по делам культурного наследия.
Представители Польши озвучили неизменную позицию: призыв предпринять эксгумацию в Куропатах, сообщает «Радио Польша».
Как рассказал вице-министр культуры Польши Ярослав Селин, проведение эксгумации необходимо для того, чтобы проверить, есть ли в Куропатах останки польских офицеров. Выяснение судьбы жертв так называемого белорусского катынского списка является важным постулатом польской стороны в разговорах с Беларусью.
- Наверняка в Куропатах захоронены жертвы так называемой польской акции с 1937-1938 годов. Мы также уверены, что в этом месте можно искать польских офицеров, убитых весной 1940 году в рамках катынского преступления.
Белорусский вице-министр культуры Василий Черник напомнил официальную позицию белорусской стороны, согласно которой в Куропатах нет тел польских офицеров. Он однако подчеркнул готовность Беларуси действовать в этом деле.