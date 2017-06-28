Найден простой способ избавиться от привычки есть по ночам 1 28.06.2017, 21:48

Диетологи дали совет тем, кто совершает «ночные набеги» на холодильник.

Диетологи из Орегонского и Гарвардского университетов рассказали о новом способе отказа от привычки ночных перекусов, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Не секрет, что прием пищи в ночное время суток не только прибавляет лишние килограммы, но и вызывает отклонения в работе внутренних органов.

Во избежание соблазна совершить «набег» на холодильник ночью ученые советуют плотно завтракать.

По их утверждениям, есть в ночном время сладкую, соленую и крахмалистую пищу хочется именно из-за сбоев в циркадных ритмах. Эксперты рекомендуют также употреблять большое количество белков и клетчатки в течение дня.

Помимо этого, специалисты объясняют ночной аппетит действием механизмов эволюции, оставшихся у современного человека в виде рефлексов. В давние время эта особенность физиологии помогала людям выжить даже в самых суровых условиях.