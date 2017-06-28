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Европол: Массовая кибератака вирусом «Петя» до сих пор не прекратилась

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  • 28.06.2017, 21:55

На данном этапе невозможно назвать число жертв, подвергшихся заражению.

Массовая хакерская атака вирусом Petya все еще не остановлена. Об этом заявили официальные представители Европола, пишет unian.net.

«Атака привела к заражению компьютеров по всему миру и до сих пор не остановлена… Европол создал срочный координационный центр и в настоящее время активно контролирует распространение вымогательства...

На данном этапе невозможно назвать число жертв, подвергшихся заражению», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что этот вирус похож на предыдущую атаку вируса WannaCry, но более сложный.

«Есть четкие совпадения с атакой WannaCry, но есть также признаки более сложной атаки, предназначенной для использования различных уязвимостей. Это демонстрация того, как масштабно развивается киберпреступность и, опять же таки, напоминание компаниям о важности принятия соответствующих мер кибербезопасности», - сказано в сообщении.


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