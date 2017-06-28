Почему стоит посетить «Басовішча-2017» 28.06.2017, 22:29

Фото: charter97.org

Cтарейший белорусский фестиваль будет удивлять батлейкой и тату-салонами.

Старейший белорусский фестиваль "Басовішча-2017" объявил полный лайн-ап. Откроет его конкурс молодых исполнителей, в котором в этом году примут участие группы BarRokka, Leibonik, SnopSnoŭ и Teleport. Хедлайнером первого дня станут брестские панки "Дай дарогу!", которые впервые выступят в Городке, второго ― Naviband, Akute и украинцы "Вагоновожатые", пишет «Еврорадио».

"Мы хотели немного поменять фестиваль, ― объясняет отсутствие "генералов отечественного рока" в лайн-апе одна из организаторов фестиваля Лидия Пекарская. ― Тем не менее, группы, которые уже не раз выступали на "Басовище", всё же остаются. Например, Re1ikt, которые, мне кажется, сейчас большие звёзды на белорусской сцене. Понимаете, когда много старых групп, то это плохо, но, если их слишком мало ― тоже плохо. Поэтому никогда не будет такого, что всем будет подходить. Но нам кажется, что в этом году лайн-ап получился очень интересным".

Таким образом, помимо хедлайнеров и конкурсантов на "Басовище-2017" выступят .K, Re1ikt, The Superbullz, Manietny Dvor, "Стары Ольса", Vuraj и Łona, Webber & The Pimps, а также сербы Neozbiljni Pesimisti и местные белорусы ILO & friends. Помимо концертной части, посетителей фестиваля ждёт и театральная постановка от одного из выступающих.

"Группа Manietny Dvor помимо музыкального выступления покажет ещё и спектакль "Шляхтич Завальня" по мотивам рассказа Яна Барщевского, "Чёрный петух и Цмок", ― продолжает Лидия. ― Это будет белорусская батлейка. Мы очень хотели в этом году пригласить кого-нибудь именно для театральной постановки, поэтому нам очень нравится, что получилось это сделать таким образом, тем более, что это очень подходит нашей тематике и "Басовищу" вообще".

Кроме того в этом году на фестивале пройдёт "Белорусская интеллектуальная игра", в которой участникам предстоит отвечать не только на вопросы, связанные с историей и культурой Беларуси, но и из собственно "Басовищем". Учитывая, что в прошлом году эта услуга пользовалась неожиданной популярностью, в этом году было решено вновь пригласить на фестиваль один из минских тату-салонов, чтобы каждый желающий мог сделать татуировку.

Как и в прошлые годы, на территории фестиваля будут работать пункты продажи пива и еды, а также отдельно будут представлены белорусские кафе вегетарианской кухни. Гости "Басовішча-2017" могут разместиться в палатке недалеко от сцены, заплатив за все дни 20 злотых (около 10 рублей). Если это необходимо, то организаторы позаботились и о визовой поддержке, но подать заявку нужно успеть до конца июня.

"В этом году консульство не ограничивало количество бесплатных виз для посетителей фестиваля, ― говорит Лидия. ― К примеру, в прошлом году нам давали квоту в 200 виз. Поэтому в этом году, надеемся, визы получат все желающие. Но сколько заявок подано, мы пока не считали, потому что ещё есть два дня".

Форму для заполнения заявки на визу, а также адреса, по которым её отправлять, можно найти на официальной странице "Басовішча-2017" в Facebook. В этом году фестиваль пройдёт 14-15 июля на том же месте: в Городке недалеко от белорусской границы.