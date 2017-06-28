Патриот Владимир Румянцев: Хотел бы посмотреть в глаза тому, кто придумал это дело

Патриот Владимир Румянцев: Хотел бы посмотреть в глаза тому, кто придумал это дело2
- 28.06.2017, 22:58
«Дело патриотов» абсурдно и высосано из пальца.
Патриоты поделились с «Белсатом» своими впечатлениями после освобождения.
Александр Евдахо рассказывает, какие мысли у него были перед выходом из СИЗО:
«Там не принято говорить, что тебя освобождают. Говорят: «Собирайся с вещами». Могут в другую камеру перевести или что-то еще. Но вчера у меня появилось ощущение, что могут выпустить под подписку о невыезде».
Сейчас Александр Евдахо пребывает в «положительных эмоциях» и высказывается насчет дальнейших перспектив «дела патриотов»:
«Надеюсь, что и дальше дело будет развиваться в таком же ключе: сняли одно обвинение, передали в другую контору, а там, надеюсь, отвалится и второе обвинение».
Владимир Румянцев говорит, что логики в уголовном деле совсем нет.
«Я хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который предложил это дело о незаконном вооруженном формировании», — говорит парень.
Он полагает, что все обвинения высосаны из пальца:
«Базы для обвинения у них нет, потому что ничего криминального в том, что ребята поддерживали здоровый образ жизни, нет».
Рассказывая об условиях, Владимир говорит, что они были «нормальные», давления не было.
«После того, как отменили дело о массовых беспорядках, я уже ждал освобождения, поэтому оно не стало новостью», — отмечает Владимир Румянцев.
Также сегодня на свободу вышли Тимур Пашкевич и Виктор Данилов.