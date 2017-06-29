Как рано вставать и сохранять бодрость весь день 3 29.06.2017, 8:02

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Чтобы каждый день подниматься рано и не чувствовать себя лишенным сил, нужно соблюдать определенные правила.

Рано утром проснуться без предварительной подготовки возможно, однако уже часам к 5-6 вы будете выжаты как лимон и захотите скорее оказаться в теплой кровати, чтобы вздремнуть, пишет сайт kraskizhizni.com.

Чтобы каждый день подниматься рано и не чувствовать себя лишенным сил, нужно соблюдать определенные правила, которые помогают вам получить здоровый сон и запастись энергией на весь последующий день.

Чтобы привыкнуть рано вставать без вреда для здоровья, вам необходимо выполнять некоторые правила:

1. Не надо пытаться поднять свое изнеможенное тело в 5 часов утра, если отдыхать вы его отправили в 3 ночи. За такой короткий промежуток времени ваш организм не успеет отдохнуть. Если рассматривать идеальный вариант, то зрелый человек обязан спать около 7 часов в сутки. Следовательно, если вам необходимо подняться к 5 часам утра с постели, то нужно лечь спать не позже 22.00.

2. За пару часов до сна следует начать готовиться к нему. Чтобы вы легко уснули, нужно оградить себя от посторонних шумов. Стоит выключить телевизор, компьютер, отключить телефон или поставить его на бесшумный режим. Оградив себя от посторонних шумов, вы сможете успокоиться, и сон придет гораздо быстрее.

3. Не нужно ложиться спать на сытый желудок, это будет тормозить процесс отхождения ко сну, потому что организм будет занят перевариванием пищи. Последний раз стоит поесть за 3 часа до сна.

4. Обязательно перед сном проветрите свое комнату. Свежий воздух позволит вам успокоиться и сделает более свободным ваше дыхание.

5. Для того, чтобы легче просыпаться создайте для себя особую мотивацию. Например, вставайте ради того, чтобы выпить чашечку ароматного кофе, или скушать любимое пирожное. Включайте веселую музыку, которая способна пробудить ваш организм.

6. Никогда не позволяйте себе заснуть после звонка будильника. Никогда не говорите себе «Еще 2 минуточки». Именно после таких слов, люди просыпаются спустя 2 часа и опаздывают на работу, учебу, важную встречу. После звонка будильника стоит включить телевизор или любимую музыку. Если вы не уверены в своих силах, то стоит завести несколько будильников и расставить по всей комнате вдали от кровати.

7. Также стоит помнить, что немаловажное значение играет кровать и общая обсановка в комнате. Если у вас новая кровать и спальня, то вы будете с удовольствием засыпать и просыпаться, а ваше тело сможет отдохнуть на качественной кровати, а значит, с утра у вас будет хорошее самочувствие и настроение

Чтобы без проблем просыпаться каждое утро рано утром, необходимо соблюдать режим. Постарайтесь в течение недели вставать и ложиться в одно и то же время. Ваш организм привыкнет к такому распорядку дня, и вы без труда сможете подниматься рано утром и сохранять свою бодрость весь день. Специалисты не рекомендуют резко менять режим, а привыкать к нему постепенно.

Следует помнить, что если вы позволите в выходные проспать себе до обеда и за 2 дня нарушите полностью свой режим дня, то вам придется привыкать к старому режиму снова.