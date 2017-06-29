Казну подпитают долларами за счет квартир белорусов? 38 29.06.2017, 8:30

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На сделки с недвижимостью теперь лучше ездить с охраной.

Свершилось. В Беларуси произошел одинаково важный как с юридической, так и с социальной и просто человеческой сторон прецедент: у 33-летнего минчанина суд Первомайского района конфисковал $95 тысяч, полученные им за продажу квартиры. Поводом для вынесения вердикта стало то, что владелец квартиры продал ее за доллары, а не белорусские рубли.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к бывшему следователю прокуратуры, руководителю правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олегу Волчеку.

- Не будет большим открытием признать, что практически все крупные сделки в Беларуси между физическими лицами совершаются за доллары. Что теперь будет с этими сделками? Как теперь покупать и продавать квартиры, машины и так далее?

- Это конечно же громкий прецедент. Для белорусов, привыкших к крупным сделкам в валюте, это звучит как нонсенс: человек, как все, продал свою собственную квартиру и лишился всего. На моей памяти, в моей юридической практике такого еще не было. Это первый случай.

Действительно, с юридической стороны у нас в стране рубль – единственное платежное средство и сделки в иностранной валюте запрещены. Формально да: абсолютно все сделки по продаже квартир, машин в Беларуси можно признать незаконными.

Сложно судить всесторонне об этом прецеденте, не зная тонкостей всего дела. Но оно вписывается в общий тренд «дедолларизации», проводимый властями в стране. Скрытый посыл здесь может быть такой: люди должны, если хотят купить квартиру, сдать доллары в банк, а потом заплатить белорусскими рублями. Это обеспечит приток долларов в банк и в государственные «закрома». Понятно, что потом у продавца квартиры могут проблемы с покупкой такой крупной суммы долларов. Кроме того, он значительно потеряет на разнице курса купли-продажи.

Этот случай – тревожный звоночек для остальных владельцев квартир, машин и другого крупного имущества, которое они хотят продать. Прецедент в Первомайском районе Минска теперь смогут использовать конкуренты, недобросовестные риэлторы, да и просто недоброжелатели.

Тенденция очень неприятная. Раньше приходилось слышать о признании сделок недействительными, аннулировании договоров купли-продажи, но чтобы вот так – конфисковали всю сумму, то это впервые.

- Что вы посоветуете делать людям, чтобы не оказаться в подобной ситуации?

- Во-первых, хотелось бы получить информацию от тех, кто занимался этой сделкой, и проанализировать ее. Во-вторых, всем нам следует быть очень и очень осторожными. Понятно, что никто не захочет продавать квартиры за рубли: курс неустойчивый, серьезные потери в деньгах неизбежны.

Поэтому рецепт здесь только один: бдительность и осторожность. Не говорить лишнего, иметь дело только со знакомыми и проверенными агентами по недвижимости, ездить на заключение сделки с охраной, в конце концов. Хотя, конечно, никто не застрахован, что «покупатель» окажется подставным и доход от сделки, как в описанном прецеденте, будет «обращен в пользу государства».