А настоящие ли у любителя парадов полковники? 14 Виктор Корнеенко, belaruspartisan.org

29.06.2017, 9:21

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Виктор Корнеенко

Фото: Радыё Рацыя

Спуститесь на землю товарищи-правители и посмотрите, до чего довели народ.

Недавно полковник белорусской армии Макаров умудрился назвать противников военизированных представлений в мирном Минске наследниками фашистского гауляйтера. Поскольку я был одним из тех, кто поддержал эту, с моей точки зрения, правильную инициативу, хочу объяснить ретивому полковнику кто я такой, чей наследник и почему против такой безумной затеи, как бряцанье оружием.

В отличие от главного инициатора парадов в Минске, мой отец не погиб во второй мировой войне. Даже не попал на фронт по-малолетству. Но добросовестно прослужил после войны шесть лет, ведь нужно было кому то подменить уставших фронтовиков. Зато пришлось повоевать деду и трем дядьям, один из которых, Балтийский матрос, погиб. Вот я и есть их наследник и никакая гнида не смеет утверждать ничего обратного.

Два положенных по закону года cам прослужил в ракетных войсках стратегического назначения. Кстати о службе остались довольно положительные воспоминания, которыми нередко делюсь с друзьями. Прошло 40 лет, но с благодарностью вспоминаю толковых командиров, которых знал как боевых офицеров (в РВСН и в мирное время военнослужащие несут Боевое дежурство), а не устроителей военнезированных кардебалетов. К сожалению, и в те времена в офицерстве попадались негодяи, но большинство к чести офицера относились ответственно.

Теперь почему я против подобного рода представлений? Во-первых, режим давно довел страну «до ручки» и поборы с населения сегодня перешел все мыслимые пределы. Создается впечатление, что различные автопошлины, налоги на «тунеядцев», рост цен на товары, коммунальные услуги, введение вопреки Конституции платных образования и медицины, повышение пенсионного возраста и многое другое нужно даже не для латания бюджетных дыр. Правящая верхушка не может ограничить свое неуёмное тщеславие в дворцах и роскоши. Ей нужны еще и парады для демонстрации полного «одобрямс»! Спуститесь на землю товарищи-правители и посмотрите до чего довели народ. Освободите ваших кормильцев хотя бы от бремени на ремонт угробленного танками дорожного полотна, не загоняйте в безумные пробки во время репетиций автомобилистов, не тратьте средств на топливо самолетов, иной техники и прочий «парадный» антураж. При такой бедности стране не до помпезности.

В таких случаях белорусским властям принято ссылаться на мнение какие то «миллионы граждан», ветеранов, трудовые коллективы, возмущенные интервью их представителей и т.п и т.д. Конечно же в стране есть люди, которым это нравится, однако это не основание полковникам для хамства в отношении тех, кто не колеблется вместе с «генеральной линией» и имеет иную точку зрения.

Во-вторых, увидев кадры обезумевшего танка, летящего на тротуар, многие ужаснулись представляя, что могло бы случиться, если бы не Его Величество Столб!

Этому столбу более уместно поставить памятник в столице, нежели царскому городовому. Понимаю, это бывает не всегда, но даже единичный случай показывает, что многолюдный город не место для подобного рода игрищ. Ни у кого нет права рисковать здоровьем и тем более жизнями людей.

В-третьих, конечно же, военные парады проводятся не только у нас. Например, в Северной Корее, на демонстрацию агрессивности тоже не жалеют отнятых у голодающего населения средств. Улицы и площади гремят танками, ракетами и прочими орудиями убийств. В других странах парады превратились в торжественное прохождения войск. Мне лично больше по-душе такое мероприятие как фестиваль военных оркестров, на который я случайно попал в Москве в середине нулевых. Чем не альтернатива?

Наконец, о приснопямятном гауляйтере Кубе, в наследники к которому «остроумный» полковник записал противников военизированных представлений. Полный непорядок с логикой у полковника. Насколько мне известно, гауляйтер , «служил в полку», отнюдь, не противников, а большого любителя и устроителя военных парадов, которми гремели тридцатые-сороковые. Кто же в таком случае «однополчанин» гауляйтера? Страшно и подумать, какие возникают аналогии!

Полагаю, аргументов для извинений за хамство более чем достаточно, но не уверен, что полковник читает всю прессу. Да, и, как поется в известной песне, настоящий ли он полковник?

Виктор Корнеенко, belaruspartisan.org