Админ Вася и вирус «Петя» Илья Кенигштейн

29.06.2017, 11:40

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Что вскрыла последняя хакерская атака.

Вирус, покосивший государственные и частные компании – следствие общепринятого в нашем обществе тренда на технологическую отсталость

У нас в государственном и корпоративном секторах был день сурка. Полтора месяца назад компьютеры тех же чиновников покосил WannaCry, но никаких организационных выводов сделано не было и никаких мер по предотвращению новых атак не предпринято. Каждый решил проблему для себя лично, и через неделю все все успешно забыли. А Petya.A – не повторил ошибок WannaCry.

Вирус, покосивший сети Кабмина, Мининфраструктуры, Ощадбанка, Укргазбанка, Укрсоцбанка, Укрпошты и аэропорта Борисполь, а также сотни частных компаний – следствие общепринятого в нашем обществе тренда на технологическую отсталость. Это когда топ-менеджер (либо министр и его заместители) не понимают и не хотят понимать природу происхождения компьютерных вирусов, как собственно и принципы работы операционных систем.

Они спокойно переживают одну вирусную эпидемию за другой, не предпринимая ровным счетом никаких шагов по предотвращению последствий новых атак. Более того, в очередной раз получив по морде, лучшее на что они способны в своих управленческих решениях – просто отключиться от сети. Обрезать провода.

Лучшее на что они способны в своих управленческих решениях – просто отключиться от сети

Допускаю, что корпоративный сектор сейчас судорожно ищет решение по предотвращению подобных атак в будущем. Что происходит в госсекторе? Думаю – ничего. В лучшем случае, наши чиновники снова будут полагаться на поверхностное копирование чужого решения, руководствуясь привычным для них остаточным принципом. В то время как долг любого государства – стремиться обеспечить определенный уровень безопасности жизни и собственности своих граждан, включая их личную, научную, творческую и коммерческую деятельность, и делать это не за счет ущемления их прав, а за счет развития в условиях существующей реальности.

Если совсем простыми словами: админ Вася при следующей атаке будет в очередной раз грустно подсчитывать потери и тихо материться, проклиная судьбу за то, что ему приходится работать, пока начальство отдыхает.

Илья Кенигштейн, «Фейсбук»