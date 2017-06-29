В Литве задержали поезд «Беларуськалия» с крупной контрабандой сигарет 14 29.06.2017, 11:59

7,673

Общая стоимость контрабанды - €124 тысячи.

Почти 50 тысяч пачек белорусских сигарет «Fest» нашли в одном из 63 вагонов с удобрениями, пишет «Белсат».

Контрабандисты спрятали табачные изделия в коробки и обмотали в полиэтиленовую пленку. О находке сообщила Служба охраны государственной границы Литвы. Общая стоимость контрабанды - 124 тысячи евро.

Поезд «Беларуськалия» шел в порт Клайпеды для разгрузки удобрений, которые должны были поставить в Венесуэлу. Литовские правоохранители считают, что контрабанда предназначалась для литовского рынка, а выгрузить сигареты собирались на пути в Клайпеду.

Началось следствие по факту незаконного перемещения через границу безакцизных товаров. Сейчас сигареты хранятся в пограничной службе Литвы.