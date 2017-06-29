Виргинюс Савукинас: Россия агрессивная и непрогнозируемая 29.06.2017, 14:18

Виргинюс Савукинас

Фото: DELFI

В регионе Балтии снова увеличивается активность российской военной авиации.

По сообщениям министерства обороны Литвы, истребители Североатлантического Альянса, базирующиеся на авиабазе в Шяуляй в Литве и в Эстонии, сопровождали российские военные самолеты, истребители и разведывательный самолет.

На вопросы Charter97.org ответил Виргинюс Савукинас, политический обозреватель и директор Центра общественно-политических стратегий в Литве.

- Что, по вашему мнению, означает активность российской военной авиации в странах Балтии?

- Военные самолеты России уже достаточно давно выполняют провокационные полеты над Балтийским морем. Зачем? Цели самые разнообразные, но, прежде всего, это желание проверить, какова будет реакция Североатлантического Альянса, каковы будут политические последствия. Тем не менее, очевидно, что таким образом Кремль помимо своей воли посылает четкий и понятный сигнал странам Балтии: вооружайтесь, просите о помощи своих союзников по НАТО, размещайте новые военные соединения на своей территории, так как соседняя Россия агрессивная и непрогнозируемая.

- Возросшая активность российских военных является следствием размещения на территории Литвы сил быстрого реагирования НАТО?

- Я уже упоминал, что активность российских военных в нашем регионе началась гораздо раньше размещения на территории Литвы батальона НАТО. Поэтому нужно знать и помнить, что силы Альянса на территории Литвы и других стран Балтии появились вследствие необходимости адекватно отреагировать и ответить на агрессивность соседей.

- Через несколько месяцев российские военные вместе с белорусскими будут участвовать в военных учениях «Запад-2017». Во время учений «Запад» несколько лет назад отрабатывался удар по столице Польши Варшаве. Ожидают ли нас очередные провокации?

- Даже не сомневаюсь в том, что активность вооруженных сил России и Беларуси будет высокой, но думаю, что провокаций, скорее всего, получится избежать по одной простой причине. К учениям будет приковано внимание всех заинтересованных сторон. И это очень, очень хорошо, так как Кремль обожает наносить удары пользуясь фактором неожиданности. В нашем случае этого уже не получится. Тем не менее, это не означает, что нам можно расслабиться и почивать на лаврах – странам Балтии и Польше нужно быть готовыми ко всему.