Батюшка «со свастикой»: Пистолеты получил от РНЕ, о контактах с РНЕ давал отчеты Филарету 6 29.06.2017, 15:41

5,957

(обновлено) В Минске начался суд над священником РПЦ Константином Бурыкиным.

Константина Бурыкина, священника из Гатово, обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Его родные уверены: батюшка оказался в поле зрения правоохранителей из-за деятельности в Белорусской федерации пауэрлифтинга, которую возглавлял. У Бурыкина провели дома обыск, искали фашистскую литературу, а нашли оружие. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает tut.by.

В четверг, 29 июня, в суде Заводского района Минска началось рассмотрение громкого уголовного дела. На скамье подсудимых — 38-летний Константин Бурыкин, священник из Гатово.

За полчаса до начала процесса к зданию пришла жена священника Константина Бурыкина, его дочка Александра и друзья семьи. Чуть позже появились два священника в сане, они обняли жену обвиняемого, поцеловали и о чем-то недолго говорили.

В зал Константина Бурыкина конвоиры заводили в наручниках. Он очень сильно похудел, хотя до задержания был крепкого телосложения, поседел, внешне сильно изменился. Уже в клетке батюшка отварачивает лицо от камер, прячет его за папкой с фотографиями семьи.

— Предупреждаю, что с обвиняемым запрещено общаться, в том числе мимикой и жестами, — обратился к присуствующим конвоир.

Прокурор, зачитывая обвинение, сообщил, что Константин Бурыкин в период с 2001 года приобрел у неизвестных лиц, при невыясненных обстоятельствах, несколько пистолетов: револьвер наган (калибр 7,62) и браунинг (7,65).

Некоторые детали были неисправны, но после их замены пистолет можно было бы использовать как оружие.

Также прокурор сказал, что при обыске в ноябре 2016-го в квартире Бурыкина обнаружено несколько патронов для гладкоствольного оружия.

Следствие установило, что Бурыкин носил с собой, передвигался вместе с оружием, чем нарушил статью 295 УК РБ — вторую и третью часть.

Священник признал свою вину в хранении оружия.

— Вину признаю, револьвер и пистолет хранил дома как память о РНЕ, — заявил он в суде.

Что же рассказал Бурыкин об этих пистолетах?

«В Республику Беларусь я приехал в 1995 году, женился, имею вид на жительство, четверых детей имею. В 1999 году был рукоположен в священники, направлен в Гатово строить храм, потом 17 лет служил там. В этот период, в 2000—2001 году, я был назначен духовником в РНЕ, тогда организация не была запрещена, я их окормлял 3—4 года, проводил духовные беседы, обряды. На одной из таких встреч мне были вручены в подарок эти пистолеты, которые у меня нашли. Я спросил: это не боевое оружие? Мне сказали, что они старые, неисправные, никаких проблем не будет. Я принял в подарок, хранил их дома как добрую память от этих людей. Мысли использовать их противозаконно у меня не было, потом мы из Гатово переехали в Минск, я их туда перевез, они там хранились», — цитирует Бурыкина nn.by.

«Во время обыска в ноябре, у меня нашли пистолеты и патроны в моем сейфе и другой комнате. О существовании патронов я узнал во время обыска. Я в это время был в США, решал вопросы по организации чемпионата мира по пауэрлифтингу, мне позвонила жена и сказала, что у нас дома обыск и найдены патроны. Я об их существовании не догадывался, впоследствии выяснилось, что это мой старший сын Сергей нашел их на стройке, принес домой. Я как-то в квартире видел в игрушках какие-то гильзы, я удивился, взял их и положил в сейф, чтобы позже разобраться. Но забыл ввиду различных проблем в федерации пауэрлифтинга», — пояснил также священник.

По его словам, сыну на тот момент было 10—11 лет.

Бурыкин говорит, что сам обыск — это результат клеветы «доброжелателей», которые завидовали его успехам в руководстве федерацией пауэрлифтинга и писали заявления в милицию.

Вину он признает полностью, говорит, что как любой адекватный человек, если бы знал, что так может подставить себя и свою большую семью, то выбросил бы эти пистолеты или сдал бы в милицию.

Здесь судья начал задавать вопрос про РНЕ, он поинтересовался, каким образом Бурыкин связался с этой организацией, был ли в курсе идеологии, которую исповедует РНЕ.

«Они обратились в епархиальное управление, попросили священника, это год 2000-й примерно, — сказал Бурыкин.

— Мне сотрудники епархии сказали, что могут позвонить люди: «Хотят встретиться, поговорите с ними, помогите, беседу духовную проведите, потом отчет предоставите. Где-то 4—5 встреч было за время работы с ними, я сдавал отчет Филарету. Со мной от РНЕ контактировал Андрей Сакович.

Я проводил молебны, обряды различные. Об идеологии — я и раньше знал, когда мне предложили окормлять, меня это заинтересовало, сначала ничего такого не видел, но позже были уже очень резкие высказывания, которые для меня неприемлемы. Я понял, что присутствует деструктивность, о чем я докладывал Филарету, и мне мое руководство церковное велело прекратить контакты — это 2003 или 2004 год — они уже были признаны экстремистской организацией, я прекратил контакт».

Перешли к опросу свидетелей — понятыми были две студентки юридического колледжа.

Одна девушка говорит, что видела в квартире «фашистскую символику», один из пистолетов вместе с патронами сотрудники ГУБОПиК нашли в железной банке, стоявшей на мебели в коридоре.

Адвокат указал на несовпадения в ее показаниях, та немного огорчилась, дрогнул голос.

В поле зрения правоохранителей он попал в ноябре 2016 года. Пока батюшка-спортсмен летал с дочкой в США представить проморолик к предстоящему чемпионату мира по пауэрлифтингу, в его квартире прошел обыск. Следователи изъяли литературу, диски с военной хроникой Третьего рейха, патроны. Чуть позже жена Бурыкина объяснит: эти патроны нашел их сын на улице, принес домой и положил в коробку. Также следствие интересовала люстра в рабочем кабинете Константина Бурыкина: если ее зажечь, на потолке появляется свастика.

Еще в 90-е годы будущий священник набил татуировку с гитлеровской свастикой, не скрывал свою дружбу с «Русским национальным единством». Церковь об этом узнала гораздо позже, выслушав Бурыкина, простила его прошлое. Видимо, поэтому правоохранители искали у него дома фашистскую литературу. Однако окончательное обвинение было предъявлено только по ч. 2, 3 ст. 295 УК «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Проблемы у Бурыкина появились осенью прошлого года, когда коллеги по Белорусской федерации пауэрлифтинга написали коллективное письмо и обвинили священника, который возглавлял федерацию, в том, что он положил в свой карман государственные 5 тысяч евро. Спортсмены разделились на два лагеря. Одни стали на сторону батюшки, другие выступили против. Одна из основных претензий к Бурыкину — он везде продвигал и пиарил свою 18-летнюю дочку Сашу и совершенно не интересовался успехами других. История с растратой бюджетных денег ничем не закончилась.

Константин Бурыкин многодетный отец. С первой женой он воспитывал четверых детей, женщина скончалась после тяжелой болезни. Позже батюшка женился во второй раз, во втором браке у него родился сын.