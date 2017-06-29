Как студенты спасаются от принудительного распределения 29.06.2017, 16:34

2,877

Учащиеся вузов идут на крайние меры, чтобы избежать «высылки».

После весенних протестов против декрета о тунеядцах государство пыталось трудоустроить как можно большее количество безработных. В то же время весной на рынке труда начали искать себе места выпускники. Государство приказало университетам устроить стопроцентно и их. Как результат, угрозы и давление на студентов и преподавателей, фиктивные браки и рабочие места, и магистратура как надежда на то, что потом будет лучше, пишет «Белсат».

На что идут, чтобы избежать «высылки»

Ксения, выпускница Института журналистики БГУ, вышла замуж за своего друга по договоренности. Задолго до распределения она работала журналисткой в Минске и на последнем курсе создала свое агентство, где и хотела оставаться и развивать дело дальше. Но у деканата были другие планы, и Ксению распределили в Гродно.

«На предварительном распределении мне говорили, что примут мою заявку. Но в итоге деканат почему-то отказался и окончательно распределил меня в регион. Зачем мне ехать в регион, если у меня здесь свое дело и работа? У меня была договоренность с другом, и мы поженились. Мне выдали диплом без направления, и я жду справку о свободном трудоустройстве», – говорит Ксения.

Из 20 человек группы Ксении четверо женились фиктивным браком, чтобы избежать проблем при распределении.

«В деканате на встречах нам сразу сказали: если выходите замуж или женитесь, то при распределении получите свободный диплом», – говорит девушка.

В социальных сетях к студентам обращаются фирмы, которые предлагают фиктивные браки, а также фиктивные рабочие места, где можно считаться, но не работать, и не получать деньги, но платить за это. Фантазия и фикция, – и университет отпустит тебя с миром и сдаст отчет в министерство образования, потому что это – главная забота.

Работу студентам ищут преподаватели

Министерство образования официальном письмом обязало университеты распределить сто процентов выпускников-бюджетников. Ситуация странная, потому что университет не может создать рабочие места и никоим образом не причастен к рынку труда. Университет – учебное заведение, которое готовит специалистов.

«Но получается, что ректор университета несет ответственность перед министерством образования за эти 100 процентов распределенных, и он, конечно, спускает эту обязанность на деканов факультетов, и дальше, – говорит Дмитрий Варнашов, эксперт студенческой программы «Распределние БОСС», которая занимается консультацией и помощью выпускникам и молодым специалистам. Доходит до такого абсурда, что, например, в Гомельском университете имени Сухого за каждым преподавателем закрепили какое-то количество студентов, которым нужно найти работу».

И преподаватели ходят по заводам, ищут места. По той причине, что если будет выдано большое количество свободных дипломов, это будет означать, что специальность не имеет спроса. Соответственно сократится набор, часы и зарплата преподавателя.

Другой популярный тренд – идти в магистратуру, но не по собственному желанию научной карьеры, а ради оттягивания момента, когда придется искать работу.

При распределении в следующем году магистранты будут иметь первое право выбирать себе место.

В этом году в Беларуси удвоен выпуск молодых специалистов по некоторым специальностям, которые перешли на 4-летнее обучение в 2013 году и выпускаются вместе с предыдущим пятилетним курсом.

«Если учитывать опыт последних лет, когда заявок на распределение хватает только медикам, учителям и сельскохозяйственным работникам, это удвоенная нагрузка на возможности распределения», – говорит Дмитрий Варнашов.

Дмитрий Варнашов, эксперт Братства организаторов студенческого самоуправления (БОСС)

«БОСС» занимались мониторингом распределения и аналитикой информации, поступающей к ним от студентов на горячую линию в течение целого учебного года, а также провели опрос среди выпускников разных вузов. Почти 60% опрошенных принесли заявки от работодателями сами, а из тех, кого распределял университет, 33% считают, что их распределили не по специальности.

Не принесешь заявку – не получишь диплом

Административное давление на университеты превращается в стенах учебных заведений в ужас для студентов. Например, угрожают не допустить к государственным экзаменам, если студент не найдет работу по распределению, или вообще, не выдать диплом. Логика проста – экзамен не сдал, диплом выдавать не надо, нет проблемы.

По данным опроса «БОСС» с подобным давлением встречались 11 % респондентов.

Обойти международные обязательства по-белорусски

В 2015 году Беларусь стала участником Болонского процесса и приняла на себя обязанности изменить государственную систему образования согласно европейским нормам. Одним из условий, в том числе, была отмена принудительного распределения до конца 2016 года. Оставить его можно было бы только для тех специальностей, где наблюдается особый дефицит специалистов. Беларусь полностью проигнорировала это требование.

Кристина Мурашова, руководитель программы «Распределение БОСС» считает, что требование стопроцентного распределения от министерства образования станет оправданием для Беларуси за невыполнение международных обязательств.

«Это очень хороший аргумент, показать отчет на конференции, где будет написано, что институт распределения у нас работает эффективно, и не надо ничего отменять. Пусть даже не 100%, а меньше, но это очень хороший способ оправдаться и сказать, что мы ничего не изменили только по той причине, что все работает», – говорит Кристина Мурашова.