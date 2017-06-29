Ученые сварили пиво, которое поможет вылечить желудок 29.06.2017, 17:24

Пробиотическое пиво содержит 3,5% алкоголя.

Пиво имеет колоссальное количество поклонников по всему миру и является одним из древнейших напитков, известных ещё с эпохи неолита. Существует даже мнение, что развитие сельского хозяйства и, в частности, выращивание зерновых культур было продиктовано желанием древних людей получать не хлеб, а именно пиво, пишет cайт vesti.ru.

Напиток имеет ряд подтверждённых полезных свойств, в частности обширный набор витаминов и микроэлементов. Но содержащиеся в нём хмелевые кислоты убивают большинство пробиотических бактерий. Учитывая тот факт, что за последнее время в геометрической прогрессии множатся научные работы, доказывающие связь микробиоты с разнообразными процессами в организме человека, данный недостаток пива бросается в глаза.

Способ исправить положение нашла команда исследователей из Национального университета Сингапура (NUS). Учёные разработали новый рецепт приготовления пива, в котором прекрасно себя чувствует достаточное количество полезных молочнокислых бактерий штамма Lactobacillus paracasei L26. Данные микроорганизмы, кроме благотворного влияния на пищеварительную систему, способны нейтрализовать многие токсины и вирусы, а также участвовать в регулировании иммунной системы. Изначально они были выделены из кишечника человека.

В настоящее время Международная научная ассоциация по пробиотикам и пребиотикам (ISAPP) рекомендует, чтобы в одной порции продукта содержалось не менее одного миллиарда микроорганизмов, что позволит добиться максимальной пользы для здоровья.

Для создания рецепта пива, которое соответствует этим требованиям, потребовалось девять месяцев упорной работы. За это время учёные различными способами модифицировали процессы пивоварения и ферментации таким образом, чтобы максимально сохранить бактерии, которые используют сахар, присутствующий в сусле, для производства молочной кислоты.

По словам создателей нового продукта, его вкус получился острым и терпким. Процесс изготовления такого пива занимает около месяца, а содержание алкоголя доходит до 3,5%.

Разработчики не торопятся пока раскрывать детали производственного процесса, по крайней мере, пока не будет оформлен патент на изобретение. Также они уже занимаются поиском инвесторов для выпуска пробной партии нового пива. Исследователи надеются, что мировая популярность как пива, так и продуктов с пробиотическими свойствами, поможет их творению не остаться за бортом пищевой индустрии.