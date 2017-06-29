Белорусского рэпера убрали из украинских «черных списков» 29.06.2017, 17:41

Макс Корж

СБУ сняло запрет на посещение страны для Макса Коржа.

Белорусский рэпер Макс Корж опубликовал в своих соцсетях снимки из Киева, а также постановление СБУ об отмене запрета въезда в Украину. Въезд белорусскому артисту запретили в феврале 2016 года из-за концертов в Симферополе и Севастополе в июле 2015 года, пишет tut.by.

Публикация от Макс Корж (@maxkorzhmus) Июн 26 2017 в 4:01 PDT

Напомним, белорусскому певцу запретили въезд в страну-соседку в феврале 2016 года. Штамп об отказе въезда Коржу поставили на основании постановления службы безопасности Украины при прохождении паспортного контроля в киевском аэропорту Борисполь. Запрет был связан с посещением и проведением концертов в Симферополе и Севастополе в июле 2015 года. По законодательству Украины, эти территории являются оккупированными.

В официальном ответе Министерства культуры Украины, которое опубликовал певец, значится, что его нет в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Ответ также был получен и от службы безопасности Украины:

«В процессе судебного обжалования указанного Постановления в судебном заседании 19.07.2016 г. представителем СБУ были предоставлены пояснения относительно самостоятельной отмены СБУ Постановления о запрете на въезд в Украину гражданину Республики Беларусь Коржу Максиму Анатольевичу, отсутствия на данный момент каких-либо оснований для запрета, каких-либо запретов на въезд в Украину и предоставлено Постановление об отмене запрета на въезда в Украину от 30.05.2016 г.

Таким образом, на данный момент для гражданина Республики Беларусь Коржа Максима Анатольевича отсутствуют какие-либо запреты на въезд на территорию Украины».