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Белорусские «палаточники» обиделись на резолюцию ПАСЕ

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  • 29.06.2017, 17:45
Фото: bymedia

Белорусские власти просят Запад “не учить их жизни”.

В белорусском “парламенте” назвали ряд положений резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) “Ситуация в  Беларуси”, подготовленной  спецдокладчиком итальянским депутатом Андреа Ригони, “изобилующими неоправданными назиданиями и  критицизмом”. Об  этом говорится в заявлении на  официальном сайте нижней “палаты”.

“Отмечая определенные положительные тенденции в  развитии сотрудничества Беларуси с  ПАСЕ, вынуждены констатировать, что ряд положений доклада строится на  устаревших подходах и  ложных догмах, изобилует неоправданными назиданиями и  критицизмом, включая вопросы, которые не  относятся к  компетенции ПАСЕ”,  — говорится в  комментарии комиссии по  международным делам “палаты представителей” “национального собрания” Беларуси.

“Мы  отвергаем безосновательные обвинения и  подтверждаем готовность к  открытому конструктивному диалогу с  Парламентской ассамблеей Совета Европы на  принципах равноправия и  взаимного уважения”,  — отмечается в  заявлении белорусских “депутатов”.

Напомним, 27  июня ПАСЕ приняла резолюцию, в  которой призвала белорусские власти отменить смертную казнь и  приостановить строительство Белорусской АЭС.

28  июня в  МИД Беларуси отметили, что “не  считают объективными" ряд положений доклада.


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