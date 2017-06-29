Белорусские «палаточники» обиделись на резолюцию ПАСЕ 6 29.06.2017, 17:45

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Белорусские власти просят Запад “не учить их жизни”.

В белорусском “парламенте” назвали ряд положений резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) “Ситуация в Беларуси”, подготовленной спецдокладчиком итальянским депутатом Андреа Ригони, “изобилующими неоправданными назиданиями и критицизмом”. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте нижней “палаты”.

“Отмечая определенные положительные тенденции в развитии сотрудничества Беларуси с ПАСЕ, вынуждены констатировать, что ряд положений доклада строится на устаревших подходах и ложных догмах, изобилует неоправданными назиданиями и критицизмом, включая вопросы, которые не относятся к компетенции ПАСЕ”, — говорится в комментарии комиссии по международным делам “палаты представителей” “национального собрания” Беларуси.

“Мы отвергаем безосновательные обвинения и подтверждаем готовность к открытому конструктивному диалогу с Парламентской ассамблеей Совета Европы на принципах равноправия и взаимного уважения”, — отмечается в заявлении белорусских “депутатов”.

Напомним, 27 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала белорусские власти отменить смертную казнь и приостановить строительство Белорусской АЭС.

28 июня в МИД Беларуси отметили, что “не считают объективными" ряд положений доклада.