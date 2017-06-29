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В Пинске грузовик протаранил милицейскую «Ниву»

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  • 29.06.2017, 17:48

Патрульная машина получила значительные повреждения.

По информации интернет-сообщества Pinskislove, серьёзное ДТП произошло утром на перекрёстке улиц Белова и Завальной, пишет «Медиа-Полесье»

По мнению автора фото, грузовик ехал по главной дороге со стороны моста по улице Белова в сторону Первомайской. По второстепенной дороге, со стороны площади Кирова, ехала «Ниву». Милицейский внедорожник не пропустил грузовик на перекрестке. В итоге грузовик въехал в бок «Ниве», внедорожник отнесло до кофейни «Молоко».

Сообщений о пострадавших нет. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.


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