Война России против Украины выходит на новый уровень 29.06.2017, 18:09

Без политического прогресса по Донбассу военное решение невозможно.

Обострение на Донбассе, в частности ухудшение ситуации на Светлодарской дуге, и увеличение числа террористических актов связаны с тем, что военные действия РФ против Украины выходят на новый уровень. Почему давление Запада может стать поводом для России устроить теракты не только в Украине, «Апострофу» рассказал военный эксперт, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин.

- Обострение на Донбассе является естественным элементом давления Российской Федерации и этого плешивого (Владимира Путина, - прим). Факторов, которые могут быть с этим связаны, достаточно много. Начиная с нарушения «хлебного перемирия», которым они показывают, что им глубоко наплевать на все человеческие ценности. И заканчивая тем, что президент Франции Эммануэль Макрон начинает дергать за причинные места, что очень не нравится великому самодержцу. Ему все равно, сотней больше, сотней меньше бурятов там погибнет.

Последние теракты, в том числе и в Киеве, можно назвать таким своеобразным «поздравлением». Они любят такие события привязывать к датам - в этот раз ко Дню Конституции. Это был «привет» нашим спецслужбам, которые очень хорошо попили крови. Если раньше мы отбивались, то в последнее время в некоторых моментах начали наступать им на пятки. Поэтому они таким образом и сработали. Нет повода винить спецслужбы - во всем мире у контор с гораздо большим финансированием и обеспечением случаются гораздо большие проколы. Война продолжается и выходит на новый уровень, в том числе с использованием ДРГ и террористическими актами. Кроме того, у нас масса законсервированных их деятелей - даже в тех структурах, где их и быть не должно. У нас не было зачистки, люстрации. У нас в открытую отрицают украино-российскую войну, хотя во всем мире уже давно называют вещи своими именами.

Мне кажется, что сейчас уже полностью формулируется политика президента США Дональда Трампа в отношении Путина. Она будет или усиливать политику Макрона, или идти параллельно с ней. Поэтому плохо будет не только нам - подобные элементы террора будут включены, наверное, и в других странах. Он [Путин] будет выдавать себя за буйнопомешанного с той целью, чтобы от него отцепились и дали то, что он требует, оставили все так, как он хочет.

Без политического прогресса в решении ситуации на Донбассе военное решение невозможно. Военное решение будет, когда граница будет под четким контролем, когда с той стороны не будут переброшены десятки бригадных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации. Тогда с этой стороны произойдет обычная войсковая операция по зачистке от вооруженных формирований. Потом лет пять будет действовать антитеррористический режим по выявлению и уничтожению оставшихся недобитков, изъятию оружия.