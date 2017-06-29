Фотофакт: Жителей Могилева призвали на акцию 3 июля

Фотофакт: Жителей Могилева призвали на акцию 3 июля1
- 29.06.2017, 18:29
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Акция Белорусского Национального Конгресса пройдет в центре столицы в День освобождения Минска в 14:00.
Листовки с призывом выйти 3 июля в 14.00 на Октябрьскую площадь Минска появились в Могилеве. Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.
«Народные выступления, начавшиеся 17 февраля в Минске и охватившие всю Беларусь, заставили власти отложить декрет о налогах на безработных. Акции солидарности 1 мая и 22 июня принудили режим к освобождению 80% незаконно арестованных патриотов.
Гарантировать полную отмену абсурдного декрета, освободить оставшихся политзаключенных, не допустить решения экономических проблем за счет простых людей можно только одним способом - публичной демонстрацией народной силы и гнева. Нельзя прекращать давления на лживую и безнравственную власть. Иначе она сама уцепится нам за горло.
3 июля в 14.00 на Октябрьской площади Минска.
Власть - народу!
Жыве Беларусь!», - написал Николай Статкевич.