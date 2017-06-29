Решение Сената: Польша за год должна снести все коммунистические памятники 7 29.06.2017, 18:43

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Сенат Польши без изменений утвердил закон о запрете пропаганды коммунизма и других тоталитарных режимов.

В четверг, 29 июня, Сенат Польши принял закон о запрете пропаганды коммунизма и других тоталитарных обществ, на исполнение решения отводится год.

За соответствующее решение проголосовали 79 сенаторов, ни одного голоса против, один - воздержался, передает «Радио Польша».

В частности, в ближайшем будущем Польша декоммунизует памятники, обелиски, бюсты, памятные доски и другие объекты, пропагандирующие коммунизм.

Закон еще должен подписать президент страны Анджей Дуда. Он вступит в силу после трех месяцев со дня опубликования.