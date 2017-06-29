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Синоптики: Завтра температура воздуха достигнет +32°С

  • 29.06.2017, 18:53
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Оранжевый уровень опасности из-за гроз и шквалистого ветра объявлен 30 июня.

В пятницу, 30 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, преимущественно по восточной половине в отдельных районах возможен град и сильные ливни.

Ветер будет юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, при грозах местами шквалистое усиление ветра достигнет 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-21 градус тепла. Днем будет от 23 до 28 градусов выше нуля, по юго-востоку страны воздух прогреется до 32 градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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