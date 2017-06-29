закрыть
29 июня 2017, четверг, 21:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Медики определили залог эффективной диеты

1
  • 29.06.2017, 20:45

Ученые давно ведут дискуссию о том, какая диета наиболее полезная.

В итоге они пришли к выводу, что главное не соблюдать какую-то диету, а просто увеличить количество белка в рационе, пишет orthodox.od.ua.

Это, прежде всего, рыба, мясо, тофу, соя. Проблема в том, что за последние пол столетия в развитых странах количество белка в рационе людей резко упало. Это провело к тому, что появилась проблема ожирения, так как увеличилось количество углеводов и жиров в пище.

Достаточное количество белка в еде нормализует вес и чувство голода. Важно чтобы в рационе был баланс между белками жирами и углеводами.


Мнение

А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко
Победа требует выхода на улицу
Победа требует выхода на улицу Николай Статкевич
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Дмитрий Орешкин
По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина


Интервью

Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому