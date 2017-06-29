Медики определили залог эффективной диеты 1 29.06.2017, 20:45

Ученые давно ведут дискуссию о том, какая диета наиболее полезная.

В итоге они пришли к выводу, что главное не соблюдать какую-то диету, а просто увеличить количество белка в рационе, пишет orthodox.od.ua.

Это, прежде всего, рыба, мясо, тофу, соя. Проблема в том, что за последние пол столетия в развитых странах количество белка в рационе людей резко упало. Это провело к тому, что появилась проблема ожирения, так как увеличилось количество углеводов и жиров в пище.

Достаточное количество белка в еде нормализует вес и чувство голода. Важно чтобы в рационе был баланс между белками жирами и углеводами.