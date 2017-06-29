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Спикер польского Сейма: Наше видение ЕС– это Европа солидарных государств

  • 29.06.2017, 21:35
Фото: PAP/Jacek Bednarczyk

Польша передала Венгрии председательство в Вышеградской группе.

Символическая передача управления союзом четырех государств прошло в Вавельском замке в Кракове.

Спикер польского Сейма Марек Кухциньский передал председателю Национального собрания Венгрии Ласло Кёверу бразды правления. Их символизировал колокольный звон, передает «Радио Польша».

«Пусть чистый звук колокола сопутствует успехам очередного председательства в Вышеградской группе. Наше видение Европейского союза – это Европа солидарных государств», - отметил Марек Кухциньский.

В свою очередь Ласло Кёвер отметил, что Венгрия готова дать четкий сигнал, что Вышеградская группа способствует стабилизации в Европе.

«Перед нами непростые переговоры, в том числе касающиеся «брексита» и миграционного кризиса», - заявил глава Национального собрания Венгрии.

Ласло Кёвер (слева) и Марек Кухциньский (в центре).
Foto: PAP/Jacek Bednarczyk

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