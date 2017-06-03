Подполковник-бунтарь Вусик – Шуневичу: Жалобщиком не являюсь 7 3.06.2017, 8:25

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«Мятежный» подполковник из Кричева напомнил министру, что тот потворствует правонарушениям в рядах милиции.

Бывший начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД подполковник Игорь Вусик 2 июня направил обращение на имя министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщает «Могилевский регион».

В своем заявлении на имя министра Вусик приводит конкретные факты многочисленных нарушений служебной дисциплины со стороны начальника Кричевского РОВД Чуприна С. Б.,, рассказывает о нарушения со стороны начальника ИДН Кричевского РОВД Анисимовой Е. А. Также бывший сотрудник милиции обращает внимание министра на тот факт, что «непринятие мер реагирования по фактам поборов со стороны руководства Кричевского РОВД, в нарушение п.39 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного указом президента Республики Беларусь 29.05.2003 года №218, повлекло грубейшую волокиту, укрытие противоправных действий и избежание установленной законом ответственности начальником Кричевского РОВД Чуприным С. Б.».

Игорь Вусик просит министра «дать правовую оценку действиям начальника Кричевского РОВД Чуприна С. Б., который использовал служебный транспорт в личных целях, незаконно освободил меня (И. Вусика – ред.) от занимаемой должности, а также письменно дать ответ по нераскрытым в коллективном обращении от 16.02.2017 года вопросам (в части незаконного премирования и необоснованного лишения текущего премирования сотрудников ООПП Кричевского РОВД, их перевода на усиленный вариант несения службы, приему дежурств у отработавших смену сотрудников, порчи имущества (выбивание в служебных кабинетах сотрудников ООПП Кричевского РОВД входных дверей, повреждение стульев) и злоупотреблений со стороны начальника ИДН Кричевского РОВД Анисимовой Е. А. и Тихоненко В. М.), по факту дачи комментария Чуприным С. Б. «БЕЛСАТУ», а также принять строжайшие меры реагирования к сотрудникам, допустившим волокиту при проведении служебной проверки по обращению от 16.02.2017 года».

«Обращаю ваше внимание на то, что я не являюсь «жалобщиком», как Вы меня назвали, а лишь попытался вместе с 10 сотрудниками ООПП Кричевского РОВД защитить свои грубо нарушенные права и законные интересы. Удивительно, что предоставленные нами фактические данные, которые появились в сети Интернет, Вы называете трепом и нарушением корпоративной этики, а очевидные нарушения со стороны руководства Кричевского РОВД не рассматриваете и нарушениями условий контракта сотрудников и служебной этики не считаете», – написал Вусик министру Шуневичу.

Фото: 6tv.by

Фото: 6tv.by

Фото: 6tv.by

Фото: 6tv.by

По словам Вусика, кричевские милиционеры-«подписанты» пока так и не получили конкретного ответа на свою жалобу по результатам проведенной по их обращению проверки. Между тем, Игорь Шуневич говорил о том, что проверка уже закончена. Также не получил И. Вусик ответа и на свою жалобу по поводу наложенного на него служебного взыскания.

«Сегодня я получил очередную отписку из ГУСБ МВД на нашу жалобу в прокуратуру, – сообщают, что проверка по нашему обращению их сотрудниками проведена «полно, объективно и всесторонне», – рассказывает Вусик. – Будем ожидать, к каким выводам придет проверка УСК по Могилевской области. Сотрудники Следственного комитета сейчас проверяют законность действий руководства Кричевского РОВД».

Напомним, что недавно министр внутренних дел Игорь Шуневич объяснил мотивы увольнения из органов внутренних дел кричевских милиционеров, распространивших в СМИ информацию о проблемах в РОВД.

Фото: 6tv.by

«Такие сотрудники не будут работать в органах внутренних дел. Они нарушили профессиональные принципы и корпоративную этику», — подчеркнул Игорь Шуневич.

Он обратил внимание на недопустимость «подобного трепа в интернете». «В интернете фактов нет. Они есть только в прокуратуре и официальных документах. А в интернете происходит искажение и стеб».

Ранее по результатам служебной проверки сотрудники Кричевского РОВД Вусик И.В. и Шашков А.А. были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Согласно утверждения УВД Могилевского облисполкома, «своими действиями подполковник милиции Вусик И.В. и лейтенант милиции Шашков А.А. совершили проступки, несовместимые с нахождением на службе в органах внутренних дел Республики Беларусь, что в соответствии с контрактом о службе является основанием для его досрочного расторжения».

По информации «Могилевского региона», бывший участковый инспектор Кричевского РОВД лейтенант милиции Андрей Шашков призван на службу в вооруженные силы.

Еще один из милиционеров-подписантов, бывший старший инспектор по разрешительной работе ООПП Кричевского РОВД майор милиции Юрий Дюбанов был ранее также уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины.

Проблемы на службе у кричевских милиционеров появились после написания обращения о грубых нарушениях в Кричевском РОВД на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича.