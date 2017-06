Те же грабли 8 Янка Грыль, «Белгазета»

Дежавю как принцип социально-экономической политики в Беларуси.

Руководящих Беларусью «крепких хозяйственников» часто упрекают в привычке постоянно наступать на одни и те же грабли. Упрек справедлив, но что делать, когда другого хозинвентаря в подсобке не предусмотрено? Из трех вариантов поведения - 1) не делать ничего; 2) делать нечто, чего не делал ранее; 3) делать то, что уже делал - опытный бюрократ всегда выберет третий. Стоит ли во имя стабильности превращать жизнь страны в дежавю? Последняя декада мая показала, что стоит: дежавю для значительной части госаппарата Беларуси - это и есть «стабильность».

Только что, в апреле, Беларусь вроде бы распутала клубок нефтегазовофинансовых противоречий с Россией. В мае белорусская экономика вслед за российской показала ответственным за нее лицам 0,5% роста, и ряд международных финансовых институтов, к которым на прошлой неделе присоединились Евразийский банка развития (ЕАБР) и Fitch Ratings, тоже скорректировали прогнозы по РБ в сторону улучшения.

Справка «БелГазеты». По оценке Нацстата, объем ВВП РБ в январе-апреле 2017г. вырос в сопоставимых ценах на 0,5% к январю-апрелю 2016г. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2017г. снижение ВВП РБ на 0,4%, однако в 2018-19г. ожидает роста на 0,7% и на 1,2% соответственно. МВФ предсказывает сокращение ВВП в 2017г. на 0,8% и рост в 2018г. на 0,6%.

24 мая появился ежеквартальный макроэкономический обзор группы главного экономиста ЕАБР, содержащий «улучшение прогноза по динамике ВВП Беларуси с -0,5% до +1,3% по итогам 2017г.». Причинами этого улучшения названы, во-первых, «более быстрые, чем ожидалось ранее, темпы восстановления в I квартале», во-вторых, «достижение соглашения по ценам на газ и поставкам нефти из РФ».

Днем раньше, 23 мая, на круглом столе «Прогноз по суверенному рейтингу РБ: экономические перспективы и вызовы» региональный глава Fitch Ratings по России, СНГ и Черноморскому региону Дмитрий Сурков тоже обнародовал прогнозы по росту белорусского ВВП - около 1% в 2018г. Оно всегда так: большая часть позитивных ожиданий в неустанно улучшаемых прогнозах сдвинута куда-то в будущее.

Справка «БелГазеты». По прогнозу ЕАБР, темпы экономического роста РБ составят 0,8% в 2018г. и 1% в 2019г. В среднесрочной перспективе темпы восстановления ограничены уровнем в 1-1,2%. Инфляцию на конец 2017г. ЕАБР прогнозирует на уровне 8,6%, в 2018-19гг. - 7,3% и 6,1% соответственно.

И нефть туда же

Оптимизм в РБ последние годы прирастает и убывает в основном нефтью. Когда обыватель кладет зубы на полку и узнает, что он тунеядец, а чиновники начинают жаловаться на нехватку денег чаще, чем обычно, отважные белорусские геологи немедленно открывают все новые и новые месторождения. Вот и 23 мая министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто порадовал сограждан: «С учетом переоценки запасов ежегодный прирост запасов нефти Беларуси в 2016г. составил 1,2 млн.т. Годом ранее этот показатель составлял 600 тыс.т». Как принято говорить в таких случаях, быть добру: «Тех объемов, которые добывает Беларусь, недостаточно для загрузки мощностей наших предприятий. Но если говорить об объемах собственного потребления, то потребности страны обеспечивают 30-40% добываемой нефти».

Нелегкое машиностроение

Судя по ряду заявлений на Белорусском промышленном форуме, власть делает ставку на инерционное развитие промсектора. Так, министр промышленности Виталий Вовк отрапортовал: «Для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции разработана стратегия развития машиностроения на 2017-20гг. и в перспективе до 2030г. Объемы финансирования стратегии оцениваются в Br17,5 млрд.». Откуда деньги? Собственные средства предприятий, банковские кредиты и займы, заемные средства из КНР, централизованный инновационный фонд и республиканский бюджет.

Владимир Семашко с подкупающей простотой напомнил, что примерно $500 млн. инвестиций потребуется одному только МАЗу: «В развитие МАЗа надо серьезно вкладывать средства - в новую кабину, новые мосты делать, новые оси. Есть инвестиционные программы, сейчас мы решаем проблемы с источниками финансирования».

Когда Семашко спросили, где искать $500 млн. для флагмана отечественного автопрома, он обнадежил: «Тоже займем в Китае». При этом реальное положение предприятия вице-премьер не скрывает: «Еще года три назад предприятие делало 24 тыс. автомобилей, в этом 6,7 тыс. делают и могут не выйти даже на 11 тыс. по итогам года». В качестве положительной альтернативы Семашко привел масштабную модернизацию БелАЗа: «Мы вышли на то, что закрыли полностью потребность мирового рынка в нашей номенклатуре». Конечно, есть сомнения в том, что Владимир Ильич накроет БелАЗом весь мировой рынок. Но повод для гордости тоже имеется.

Справка «БелГазеты». Общий объем инвестиционной программы БелАЗ оценивается Совмином в $800 млн. Разработана линейка моделей грузоподъемностью 25-450 т, включая беспилотные. Доля БелАЗа на мировом рынке карьерных самосвалов выросла с 17-18% в 2011-12гг. до почти 30% в 2016г.

Перед БМЗ поставлена задача на 100% покрыть потребность белорусского машиностроения в металле, цена вопроса - $800-850 млн. «Гомсельмаш» возьмется за создание «всего ряда техники для возделывания и обработки земли», «Амкодор» построит приборостроительный завод в Колодищах. Вдобавок глава «Амкодора» Александр Шакутин добился еще и решения о строительстве нового автотракторного завода с предполагаемым объемом инвестиций $300-350 млн.

Впрочем, гораздо больший резонанс имел рапорт вице-премьера о производстве легковушек на заводе «БелДжи» в Борисове. «Не позднее конца июня мы должны ввести в строй, провести контрольные испытания первой промышленной партии легковых автомобилей на строящемся заводе», -

пообещал Семашко, оценив готовность предприятия по строительно-монтажным работам в 99,3%.

Справка «БелГазеты». СЗАО «БелДжи» (51,49% акций у ОАО «БелАЗ», 33,47% у китайской Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd., 9,01% у СП «Союзавтотехнологии», 6,03% у китайской CITICC International Investment Ltd.) основано в 2011г.

Специализирующееся на SKD (крупноузловая сборка) производство мощностью свыше 10 тыс. машин в год открыто на реконструированных в 2012-13гг. площадях завода «Автогидроусилитель» в Борисове. В марте 2015г. между Борисовым и Жодино начато строительство CKD-завода (мелкоузловая сборка автокомплектов) полного цикла (118 га, 1300 человек).

В 2016г. в Совмине уверяли, что завод будет выпускать 60 тыс. авто ежегодно с 1 января 2017г. Жизнь скорректировала эти планы: «К концу года мы должны иметь предприятие мощностью 60 тыс. автомобилей в год. Если продажи пойдут нормально, заложен потенциал на выпуск 120 тыс. автомобилей ежегодно». В 2016г. декларировался выход на 30% локализации прямо с января 2017г. и не менее 50% - с июля 2018г. Сейчас Семашко куда более осторожен: «В последующем планируется обеспечить уровень локализации не менее 50%».

Тот же подход проецируется и на внешние рынки. Правительство ведет переговоры об открытии сборочного автопроизводства в Египте (это какое уже по счету?) и планирует нарастить поставки тракторов в Камбоджу. Вице-премьер Михаил Русый на заседании рабочей группы по сотрудничеству с Самарской областью, констатируя прирост товарооборота на 16%, грозится выйти на показатели 2012г. - свыше $600 млн.

