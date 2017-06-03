Где в Беларуси дуют самые сильные ветры 3.06.2017, 8:58

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Фото: tut.by

Гидромет поделился интересными данными из своих наблюдений.

В Беларуси вчера еще действовало предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра, а у соседей, в Москве, ураган недавно натворил немало бед. Интересно, где в Беларуси обычно ветрено, а где — не очень? И какие годы запомнились самыми сильными порывами?

В Республиканском гидрометеоцентре журналистам tut.by объяснили : среднегодовая скорость ветра может сильно отличаться от максимальной скорости ветра во время порывов. Кстати, ветры вообще в Беларуси не очень сильные, от них страна защищена благодаря своему географическому положению. Но исключения бывают.

Самый сильный ветер — в Новогрудке, самый слабый — на Нарочи

Фото: tut.by

— Наибольшие средние годовые скорости ветра регистрируются на метеостанции Новогрудок — 4 метра в секунду. Метеостанция находится на Новогрудской возвышенности, рассказывает начальник отдела климата Елена Комаровская.

Наименее ветрено — на Нарочи. Там среднегодовая скорость ветра — 2 метра в секунду.

— В Минске среднегодовая скорость ветра — 2,7 метра в секунду. Но надо понимать, что Минск закрыт со всех сторон. Реальную скорость ветроизмерительному прибору на высоте 10−12 метров тут сложно учитывать. Опять же, город находится на Минской возвышенности, не в котловине.

То, где расположена ветроизмерительная станция, действительно важно — на возвышенности, в долине, в центре населенного пункта или на окраине.

В Докшицах в 1967-м. Когда еще в Беларуси дул самый сильный ветер?

Фото: tut.by

А когда в Беларуси отмечали самый сильный ветер? В гидрометеоцентре это называют максимальной мгновенной скоростью — порывами.

Самые сильные ветра в нашей стране разгонялись до 40 метров в секунду. Ветер такой силы за период наблюдений фиксировали несколько раз. В Докшицах — в апреле 1967 и в ноябре 1969 годов, в Шарковщине — в ноябре 1969 года, в Слуцке — в августе 1959 года, в Ивацевичах — в августе 1961 года.

В Минске максимальные порывы ветра регистрировали в январе 1955 года — 28 метров в секунду.

В прошлом году в июле в Минске отмечали очень сильный ветер, критериев опасного (25 метров в секунду) он достиг в районе Национального аэропорта Минск. Как раз тогда в аэропорту из-за ветра столкнулись самолеты.

Елена Комаровская добавляет: бывает, что метеостанция не может зарегистрировать большую скорость ветра. Например, когда дело касается смерчей, шквалов — они наблюдаются на ограниченной территории.

— Бывает, что в лесу повалило много деревьев — понятно, что он был очень сильный. Но в районе метеостанции зарегистрированы несколько другие данные.