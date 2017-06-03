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«Пусть «депутаты» ремонтируют «парламент» на каникулах, как родители ремонтируют школу»

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  • 3.06.2017, 9:11
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Родители школьников требуют отменить график «под Колю», принудительный труд и незаконные поборы в школах.

Журналист Михаил Янчук несколько часов простоял в очереди, чтобы записать дочку в первый класс. О нехватке в школах белорусского языка и денег, а также недостатке самих школ журналист рассказал в вечернем эфире «Белсата».

«После нескольких часов в очереди нам удалось записать дочку в школу. Точнее, я надеюсь, что удалось – 100%-ой гарантии у нас нет», – говорит в эфире журналист Михаил Янчук о своем опыте.

«Я против переноса начала занятий на 9 часов, – признается Михаил Янчук, – это усложнит жизнь всем родителям».

«Если в Беларуси нет белорусскоязычного вуза – как можно ожидать от родителей, что они будут отдавать детей в белорусскоязычные школы?», – задается вопросом отец школьников.

«В этом году запретили собирать деньги с родителей, – говорит о школьных поборах Янчук, – но это не решает проблему, так как финансирования недостаточно. Я предлагаю, чтобы депутаты парламента ремонтировали свое здание из своих денег на летних каникулах, как это делают родители».


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