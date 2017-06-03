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Белорус Владимир Самсонов вышел в 1/8 финала ЧМ по настольному теннису

  • 3.06.2017, 9:21
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Владимир Самсонов

В поединке 1/16 финала белорус уверенно разделался с соперником из Греции.

В немецком Дюссельдорфе продолжается чемпионат мира по настольному теннису.

Белорус Владимир Самсонов в поединке 1/16 финала одиночного разряда не оставил шансов греку Гионису Панагиотису — 4:0 (6, 5, 7, 5), сообщает pressball.by.

В следующем раунде Самсонов поспорит за выход в четвертьфинал с корейцем Ли Сангсу. Встреча состоится 3 июня.


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