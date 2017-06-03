У Путина «жим-жим» 4 Александр Минкин, «Эхо Москвы»

3.06.2017, 9:30

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Страх в Кремле проявляется ярко и ежедневно.

Президент России будет избран в марте 2018-го. Осталось 9 месяцев и еще чуть-чуть. Но «чуть-чуть» не считается, потому что все решается сейчас. А когда останется 2 недели, то рассуждать о выборах и кандидатах будет поздно. За 2 недели (в случае чего) пора войска вводить.

Но уже и сейчас страх велик. Наверху боятся: вдруг что-то пойдет не так. Этот страх проявляется ярко и ежедневно. Проявляется по-разному, но причина — одна. Временно назовем ее «N».

Вот приметы государственного страха. Из разных городов приходят сообщения: учителя угрожают школьникам. Учителя говорят: «Пойдешь на митинг — выгоним! Пойдешь на митинг — не примут в университет. Пойдешь на митинг — у твоих родителей будут большие неприятности».

Не ходи! Не смотри! Не сомневайся в неизбежной победе господина Дракона!.. Извините, совершенно случайно и, возможно, не к месту вспомнилась старая пьеса о борьбе за власть. Помните? Там какой-то бродяга Ланцелот решил убить господина Дракона, который уже четыреста лет неустанно, как раб на галерах, работает руководителем города. Наглого Ланцелота пытались отравить, зарезать, но почему-то не вышло, а плеснуть кислотой в глаза не догадались. И вот в небе начинается бой.

МАЛЬЧИК (указывает на небо). Мама, мама! Господин Дракон перевернулся вверх ногами. Кто-то бьет его так, что искры летят!

ВСЕ. Тссс!

БУРГОМИСТР. Слушайте приказ. Во избежание эпидемии глазных болезней, и только поэтому, на небо смотреть воспрещается. Что происходит на небе, вы узнаете из коммюнике, которое по мере надобности будет выпускать личный пресс-секретарь господина Дракона.

Совершенно непонятно, почему эта пьеса до сих пор не запрещена.

Вот другая примета госстраха. Различные «политологи» в некоторых СМИ начали подробно объяснять, почему в 2018-м Навальный не станет президентом. Объясняют очень убедительно: приводят экономические, социологические, психологические доводы. Кто-то, возможно, и астрологические нашел.

Вопрос: отчего «политологи» не объясняют нам, почему в 2018-м президентом не станет Зюганов или Жириновский, или Явлинский? Ответ прост. Хотя названные граждане имеют право избираться в президенты, они законные кандидаты, их, конечно, зарегистрируют, они будут в бюллетене, но президентами они не станут. Ни малейшей опасности не представляют — вот о них и не пишут. И штабы их не громят, и соратников ихних не обыскивают, не арестовывают…

А про Навального, который вроде бы не имеет права избираться и которого очень просто не зарегистрировать, — пишут. Мол, у него не получится.

Если он не имеет права, то чего вы беспокоитесь? Если вы уверены, что у него не получится, — зачем об этом говорить? Если его можно не пустить — зачем еще какие-то аргументы? Ведь победа Путина гарантирована.

Извините, опять ни к селу, ни к городу вспомнилась чертова пьеса Шварца. Перед тем, как начнется абсолютно честный бой, Ланцелоту — по великодушному приказу господина Дракона — вручают оружие.

ЛАНЦЕЛОТ. Это же тазик цирюльника.

БУРГОМИСТР. Да, но мы назначили его исполняющим обязанности шлема. Медный подносик назначен щитом. Рыцарских лат у нас на складе, к сожалению, не оказалось. Но копье есть. (Протягивает Ланцелоту лист бумаги.) Это удостоверение дается вам в том, что копье действительно находится в ремонте, что подписью и приложением печати удостоверяется. Вы предъявите его во время боя господину Дракону, и все кончится отлично.

Лист бумаги, заменяющий копье, это даже лучше, чем открепительные талоны и копии протоколов, которые порою мало похожи на оригиналы.

…Убедительные выступления политтехнологов («Навальный не будет! Навальный не будет! Навальный не будет!») похожи на заклинания колдунов. Граждан заговаривают как воду, гражданам дают установку: «Руки теплые, тяжелые, Навальный не будет»…

Некоторым кажется, что Навальный — бес, и они изгоняют его традиционным способом: «Тьфу на тебя! Тьфу на тебя еще раз!» Пока не подействовало, но, видимо, потому, что классический, отлитый в граните рецепт рекомендует троекратное плевание: тьфу-тьфу-тьфу.

Мы (точно как в сказке) на сто процентов уверены в победе. Спросите любого. Некоторых любых даже обучать не надо. Они с детства, с детсада затвердили единственно верный ответ и неопровержимые аргументы.

И вообще умных людей спрашивать о политике неприлично, а чиновников и вовсе бесполезно. В этом мы от сказки совсем не отличаемся.

ГЕНРИХ. Неужели Ланцелот может победить? А? Папочка?

БУРГОМИСТР. Пожалуйста, сынок, я отвечу тебе попросту, от души. Я так искренне привязан к нашему Дракоше! Вот честное слово даю. Сроднился я с ним, что ли? Мне, понимаешь, даже хочется отдать за него жизнь. Ей-богу правда, вот провалиться мне на этом месте! Нет, нет, нет! Он, голубчик, победит! Он победит, чудушко-юдушко!

Душечка-цыпочка! Летун-хлопотун! Ох, люблю я его как! Ой, люблю! Люблю — и крышка. Вот тебе и весь ответ.

ГЕНРИХ. Не хочешь ты, папочка, попросту, по душам, поговорить с единственным своим сыном!

БУРГОМИСТР. Не хочу, сынок. Я еще не сошел с ума. То есть я, конечно, сошел с ума, но не до такой степени.

Сказочный бургомистр как две капли воды похож на наших чиновников; тоже, небось, сидят под портретом, жизнь готовы отдать (но в случае чего — передумают)…

Чиновники наши на сказочных похожи, но наша жизнь на сказку совсем не похожа. Добавим: циничная жизнь на наивную сказку. В сказке Ланцелот пришлый, холостой, с безупречной биографией. Ни уголовных дел у него, ни семьи, ни родни, — его нечем шантажировать. А живой человек…

Хотя чудеса случаются. И в это верит удивительно много народу. Посмотрите на очередь к мощам.

Александр Минкин, «Эхо Москвы»