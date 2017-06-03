Борис Желиба: Для инвесторов Беларусь – где-то рядом с Угандой 1 3.06.2017, 9:59

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Пока чиновники продают улиток, экономика знаний обходит Беларусь стороной.

За пять лет Беларусь заработала на экспорте виноградных улиток около 4 млн долларов. Такую цифру назвал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.

На экспорте каких товаров могла бы заработать наша страна? С таким вопросом «Завтра твоей страны» обратилось к экономистам.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что будущее – за экономикой знаний.

— Надо продавать продукты интеллекта, а не улиток. В Беларуси интеллект -экзотическая вещь, - заявил экономист в комментарии Завтра твоей страны. - Это дело бизнеса – что предлагать. Я бы торговал компьютерными программами.

«Надо искать технологии в передовых странах и приглашать инвесторов»

Доктор экономических наук профессор Борис Желиба уверен: зарабатывать надо на том, что лучше всего умеешь делать. Эксперт напоминает о традиционных видах экспорта.

— У нас с советских времен есть специализация. Прежде всего, это транспортное и сельскохозяйственное машиностроение. Нужно провести глубокую модернизацию МАЗа, БелАЗа, МТЗ, Гомсельмаша.

Треть валюты Беларуси дают нефть и нефтепродукты, около 10 % - минеральные удобрения. На третьем месте - мясо и молоко, которые экспортируются преимущественно в Россию. Так вот нам нужно, чтобы названные предприятия давали хотя бы по 10 % экспорта. Для этого нужно их модернизировать, найти инвестора, причем не китайского, а западного.

По мнению Бориса Желибы, чтобы решить эту задачу, нужно сделать нашу страну привлекательной для мировых брендов. А это невозможно с существующей моделью – децентрализованной, бюрократической, командно-административной.

Экономист считает, что белорусские власти рискуют, делая ставку на Китай.

- Автозавод «Джили» выведут на проектную мощность – 60 00 тысяч автомобилей в год. Вопрос: где будут продавать? На российском рынке достаточно своих автомобилей западных брендов. И этот рынок для нас не откроют.

Борис Желиба предлагает развивать разные направления в производстве, в то же время отмечает: без внешней помощи нам будет трудно.

- Технологии надо искать в передовых странах и приглашать инвесторов, - считает эксперт.

Собеседник напоминает о том, что в рейтинге инвестиционной привлекательности Беларусь находится в последней группе — рядом с Угандой и другими африканскими странами.

— Никакой серьезный бренд к нам не придет, что бы чиновники ни говорили, — заключает собеседник.