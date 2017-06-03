А был ли мальчик? 1 Светлана Метелкина, «Салідарнасць»

3.06.2017, 10:12

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Ждем новых забавных поворотов на тему «Коля и школа»

Ущипните меня: Министерство образования заявило, что режим работы школы определяет директор с родителями и педагогами. Вовремя так заявило, когда уже все школы подстроились под график Колиного сна.

А теперь вот, оказывается, определять, начинать занятия с 8.00, 8.30 или 9.00, нужно на уровне учебных заведений с учетом пожеланий родителей и учеников и особенностей района, в котором живут дети.

Ну что тут скажешь: очень своевременное заявление. Буквально 26 мая Лукашенко лично доложили, что его распоряжение выполнено и более 80% школ будут начинать занятия в новом учебном году с 9 утра.

А теперь вот, оказывается, никаких распоряжений — все с учетом пожеланий родителей и учеников.

Я только не могу понять: это мы так пожелали, что все школы вдруг отказались работать с 8 утра?

Попробую объяснить на примере. На личном. Тем более что мой сын — ровесник того самого невысыпающегося мальчика. Уроки в нашей школе до недавнего времени начинались в 8.30. Не все были согласны с таким решением, и на собраниях частенько поднимали вопрос, чтобы перенести уроки на 8 утра, как в большинстве минских школ. Дело в том, что школа у нас с музыкальным уклоном, после обычных занятий начинались сольфеджио, хоры и прочие музыкальные предметы и зачастую дети возвращались домой очень поздно. Естественно, нам хотелось пораньше. Но просьбы родителей повисали в воздухе.

И вот выясняется, что все мы услышаны, пожелания приняты к сведению и школьные графики переделаны под каждую отдельно взятую школу. Теперь наша школа будет работать... Правильно, с 9.00. Как и 90% других минских школ.

Какой мальчик? Не было никакого мальчика. Сами так захотели!

Хотя я не исключаю, что графики снова возьмутся перекраивать. Это ведь раньше Лукашенко упорствовал, жалуясь, что Коля не высыпается. Теперь, насколько известно, у него есть уже альтернативное мнение.

— Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет, — рассказал правитель о реакции своего сына на инициативу о переносе начала уроков.

Надо же теперь учесть и это Колино пожелание. А уж то, что Министр образования, который за 6 секунд умудряется трижды согласиться с Лукашенко словами «Так точно!», постарается это сделать, можно не сомневаться.

Поэтому ждем новых забавных поворотов на тему «Коля и школа» и продолжает удивляться, как жизнь целой страны зависит от одного сонного мальчика и его бодрого папы.

Светлана Метелкина, «Салідарнасць»