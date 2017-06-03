300 российских десантников выдвинулись из Пскова в Брест 6 3.06.2017, 10:30

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Десантники РФ отправились в Беларусь в полной боевой экипировке и с 24 единицами бронетехники.

Подразделение Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России отправилось в пятницу в Беларусь для участия в антитеррористических учениях «Славянское братство – 2017» военнослужащих РФ, Беларуси и Сербии, сообщил interfax.by командир дивизии генерал-майор Алексей Наумец.

Он будет присутствовать на маневрах в качестве военного наблюдателя.

«Батальонная тактическая группа Псковской десантно-штурмовой дивизии убыла воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в учениях «Славянское братство-2017». В пункт назначения эшелон прибудет утром 5 июня», - сказал генерал.

По его словам, железнодорожным транспортом в Брест будут доставлены более 300 десантников со штатным стрелковым оружием (автоматы, пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки), 24 единицы бронетехники (БМД-2КУ, БТР-Д, БМД-1К) и свыше 10 единиц автомобильной техники.

«На учениях российские десантники будут действовать в полной боевой экипировке «Ратник», а экипажи боевых машин - в индивидуальных защитных комплектах «Ковбой», применение которых в 2-2,5 раза сокращает безвозвратные потери при огневом и взрывном воздействии противника», - отметил Наумец.

После разгрузки эшелона российские десантники на своих боевых машинах совершат 20-км марш в развернутый белорусскими военными полевой лагерь, добавил он.

Маневры «Славянское братство-2017» с участием подразделений ВДВ РФ, Сил специальных операций Беларуси и специальных войск Сербии пройдут 6-14 июня на белорусском полигоне Брестский.