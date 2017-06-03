«Сын поступает, а я целое утро с валидолом хожу» 3.06.2017, 10:47

Экзамены в минские гимназии по своей эмоциональности не идут ни в какое сравнение с испытаниями в вузы.

Драма и комедия, смех и слезы, первые взрослые победы и неудачи… Чтобы 4-классникам стать гимназистом, нужно сдать три экзамена - по русскому и белорусскому языкам и по математике.

Вступительная кампания в гимназии началась 2 июня, с диктанта по русскому языку. Журналисты kp.by наведались в столичную гимназию №18, чтобы увидеть начало этой кампании и поделиться ни с чем не сравнимой атмосферой с вами.

За 40 минут до начала экзамена в вестибюле не протолкнуться. Родители дают последние наставления детям: от «Слушай внимательно учителя» до «Сиди до последнего», перелистывают сборники диктантов по русскому языку и заметно волнуются.

- Конечно, волнение есть, ведь всем хочется поступить. Но у нас дочка круглая отличница - все десятки в годовой. Мы ходили на курсы, готовились, а еще голову не мыли, ведь говорят, что тогда знания смываются, - улыбается мама Екатерина.

А вот некоторым вести ребенка на экзамены в гимназию далеко не впервой.

- У меня в этой гимназии учатся две старшие дочки, вот сегодня на экзамен привела младшую Сашеньку, - рассказывает мама. - Конечно, немного волнуюсь, но уже поспокойнее стала. Мы готовились, повторяли все, а вчера спокойно легли спать, кстати, книжку с диктантом положила под подушку - на всякий случай. Не то чтобы я суеверная, просто это такие традиции еще наших мам и бабушек. Доченька тоже настроена хорошо, перед входом в школу позвонила папе и сказала: «Волнуюсь, но сдам на отлично».

- Мы раньше учились в школе, потом переехали сюда, решили поступать в гимназию. Во-первых, от дома недалеко, во-вторых, в гимназиях более высокий уровень подготовки, - рассказывает мама 4-классника Егора Екатерина. - В принципе мы довольно спокойны, перед экзаменом зашли в храм, помолились - все будет хорошо.

Затем родители с детьми и учителя собираются в актовом зале, откуда потом школьников группами поведут сдавать экзамен.

- Родители, конечно, волнуются больше, чем дети, - говорит папа Иван. - Мы живем в Уручье, но наш ребенок ходит заниматься на детскую железную дорогу, что недалеко от этой гимназии. Поэтому решили сюда поступать, к тому же почитали о ней хорошие отзывы, а для детей хочется все лучшее. Мы ходили на трехмесячные курсы подготовки при гимназии, поэтому надеемся поступить.

Ровно в 11.00 по телевидению и на радио объявили названия диктанта, который предстоит написать детям - «Запах леса». Родители тут же зашелестели сборниками: напишет или завалит?

- Первый в сборнике, - говорит одна из мам. - Вроде несложный!

Уже спустя 50 минут начали выходить школьники, которые первыми справились с экзаменом.

- Этот диктант я уже писал на курсах и дома, - говорит школьник Андрей. - Он несложный сам по себе, но одну помарку допустил - не туда букву вписал. Сейчас сверял со сборником - вроде ошибок нет. Так что надеюсь получить минимум 9, максимум 10.

- Мы волновались неимоверно, с валидолом сегодня целое утро хожу, - говорит мама Андрея Елена. - Очень хочу, чтобы он здесь учился, тем более в свое время я заканчивала именно эту гимназию. Мы готовились, я учитель начальных классов, с ним много занималась. Поэтому мы настраивались решительно!

Пока родители продолжают перечитывать текст диктанта, чтобы понять, допустило ли их чадо ошибку, школьники на крыльце по-взрослому обсуждают первое сражение.

- Думаю, баллов 8 у меня точно есть! - говорит школьник своему другу.

- Ну, диктант, правда, был несложный, немного орфографии, по запятым и тире тоже нормально. Многие волновались сильно, но я абсолютно нет, - говорит пока еще 4-классник Петр.

Оценки за экзамен объявят уже на следующий день. А потом еще два экзамена - и нервное ожидание: поступили или нет.

Кстати, в гимназии №18 были такие проходные баллы: в 2016 году - 54, 2015-м и 2014-м - 51 балл из 60 возможных (3 экзамена + 3 годовые оценки). В этом году туда подают документы 107 человек, набирать собираются два или три класса. В среднем один класс - 25 человек.