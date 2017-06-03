Путин: На Западе на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют 3.06.2017, 10:59

Правитель РФ «отметился» некоторыми высказываниями на форуме в Санкт-Петербурге.

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) началось с шутливой команды президента России Владимира Путина «Вольно!», которую переводчики перевели как Welcome! — то есть «добро пожаловать».

«Лента.ру» отобрала самые яркие цитаты из выступления правителя РФ.

Про связи российского посла в США с командой Трампа

«Это просто истерия какая-то, и никак не можете прекратить! Ну таблетку надо дать вам, что ли, какую-то?! Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку! Ну правда, честное слово.

Мой ответ: нет! Никаких договоренностей не было, к снаряду не подошли, даже не успели начать переговоры никакие. (…) Посол с кем-то встретился! А чего послу делать? Это его работа, он деньги за это получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? Ходить во всякие заведения, что ли, за посещение которых его с работы выгонят потом? Вы там совсем все спятили, что ли? Это же дипломатическая служба!»

Про погоду

«Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Вот сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм, они виноваты. Но мы этого делать не будем».

Про европейских лидеров

«Я не отношусь к числу европейских лидеров, во всяком случае, они так не считают».

Вмешательство Запада

«Это систематическое, на протяжении многих лет грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику. Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают: они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют. Заканчивайте!»