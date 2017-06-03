Французская принцесса приехала в Брест без визы 3.06.2017, 11:08

Таня де Бурбон Пармская и ее супруг Луи-Арно воспользовались 5-дневным безвизовым режимом.

В Бресте августейшая особа посетила среднюю школу №15 и направилась на благотворительный бал «Променада», который состоится сегодня вечером, сообщает «Вечерний Брест».

Деньги, вырученные от продажи нескольких лотов, среди которых платья от Papilio, картины Мировлада Палачича, авторская бижутерия и предметы туалета, а также одна из художественных работ самой принцессы Пармской, будут направлены на нужды Жабинковской школы-интерната для слабовидящих детей.

Фото: vb.by

В ходе светской беседы выяснилось, что:

- в Беларуси принцесса в 4-й раз, ранее ее принимали в Мирском замке и Минске;

- любимым школьным предметом у нее была история;

- свой род она ведет от Гуго Капета через Генриха IV и Людовика XIV;

- она написала предисловие к книге о Марии-Антуанетте, казненной королеве Франции;

сама любит книги и фильмы о Гарри Поттере;

- между собаками и кошками выбирает кошек (их у нее 11);

- у нее 2-й дан черного пояса в каратэ;

- живет она в Нормандии (а уже, увы, не в Версале, где недавно Путина принимал президент Французской Республики Макрон!);

- занимается стендовой стрельбой;

- обожает белорусскую кухню;

- занимается в жизни дизайном и искусством, поскольку это дает свободу, возможность путешествовать и познавать культуры других народов;

- и, наконец, что идеальная женщина - это каждая женщина, которая «делает не то, что все остальные».

По мнению журналистов, ощущалось, что своей миссией потомка столь славных родов принцесса не тяготится, а извлекает из нее все удовольствия, которые дозволяются рамками монаршего этикета.

Для журналистов Таня де Бурбон припасла похвалу в адрес белорусского пива (школьникам о ней знать не обязательно); а на вопрос корреспондента «Вечерки» об участии в выборах в Пятой республике Ее высочество ответила, что на выборы ходит, поскольку в этом есть гражданская позиция, но политику не комментирует.

Поездка принцессы в Брест организована при участии консалтинговой компании «Франс Групп», компании «Променада» и благотворительного фонда «Новое поколение».