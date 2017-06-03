Французская принцесса приехала в Брест без визы
- 3.06.2017, 11:08
Таня де Бурбон Пармская и ее супруг Луи-Арно воспользовались 5-дневным безвизовым режимом.
В Бресте августейшая особа посетила среднюю школу №15 и направилась на благотворительный бал «Променада», который состоится сегодня вечером, сообщает «Вечерний Брест».
Деньги, вырученные от продажи нескольких лотов, среди которых платья от Papilio, картины Мировлада Палачича, авторская бижутерия и предметы туалета, а также одна из художественных работ самой принцессы Пармской, будут направлены на нужды Жабинковской школы-интерната для слабовидящих детей.
В ходе светской беседы выяснилось, что:
- в Беларуси принцесса в 4-й раз, ранее ее принимали в Мирском замке и Минске;
- любимым школьным предметом у нее была история;
- свой род она ведет от Гуго Капета через Генриха IV и Людовика XIV;
- она написала предисловие к книге о Марии-Антуанетте, казненной королеве Франции;
сама любит книги и фильмы о Гарри Поттере;
- между собаками и кошками выбирает кошек (их у нее 11);
- у нее 2-й дан черного пояса в каратэ;
- живет она в Нормандии (а уже, увы, не в Версале, где недавно Путина принимал президент Французской Республики Макрон!);
- занимается стендовой стрельбой;
- обожает белорусскую кухню;
- занимается в жизни дизайном и искусством, поскольку это дает свободу, возможность путешествовать и познавать культуры других народов;
- и, наконец, что идеальная женщина - это каждая женщина, которая «делает не то, что все остальные».
По мнению журналистов, ощущалось, что своей миссией потомка столь славных родов принцесса не тяготится, а извлекает из нее все удовольствия, которые дозволяются рамками монаршего этикета.
Для журналистов Таня де Бурбон припасла похвалу в адрес белорусского пива (школьникам о ней знать не обязательно); а на вопрос корреспондента «Вечерки» об участии в выборах в Пятой республике Ее высочество ответила, что на выборы ходит, поскольку в этом есть гражданская позиция, но политику не комментирует.
Поездка принцессы в Брест организована при участии консалтинговой компании «Франс Групп», компании «Променада» и благотворительного фонда «Новое поколение».