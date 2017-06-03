В Литве выделят еще 500 миллионов евро на пенсии и детские пособия 3.06.2017, 11:36

Саулюс Сквернялис

Премьер Литвы озвучил план реформ по повышению благосостояния граждан.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в бюджете следующего года на выплату пенсий, детских пособий и сокращение бедности намечается выделить дополнительно почти 0,5 млрд. евро, а общая сумма, предназначенная для этих целей, превысит 4 млрд. евро, сообщает delfi.lt.

«В следующем году на пенсии, детские пособия и сокращение бедности в Литве планируется выделить дополнительную инъекцию в 483 млн. евро, а совокупная сумма, предназначенная для этой цели, превысит 4 млрд. евро. Ни одно из правительств не выделяло таких дополнительных сумм на эти нужды», - заявил в пятницу Сквернялис, представляя предложенные правительством налоговые перемены.

По его словам, дополнительные 252 млн. евро намечается выделить на пенсии, 193 млн. евро – на детские пособия и малоимущим семьям, 38 млн. евро направят на прочую помощь.

Сквернялис заверил, что в 2018 году не будут ведены новые налоги. Почти 0,5 млрд. евро правительство планирует собрать за счет сокращения теневого сектора экономики и роста, отказавшись от неперспективных инвестиционных проектов.

«Средства получим, отказавшись от определенных, с нашей точки социально несправедливых, льгот. Часть источников связаны с изменениями налогового режима, с ожидаем бóльших взносов, а также улучшения налогового администрирования, мы считаем, что это реально. Часть связана с бюджетом Фонда соцстрахования ( Sodra ), поскольку людей будут поощрять выйти из тени», - сказал в пятницу на персс-конференции Сквернялис.

В пятницу правительство представило планирующиеся налоговые перемены, целью которых является сокращение неравенства доходов и социального отчуждения. Правительство отказывается от намерений консолидировать на стороне работника связанные с рабочими доходами налоги, включая уплачиваемые сейчас работодателями взносы в Фонд социального страхования (Sodra).

Кабмин предлагает сконцентрировать все внимание на уменьшении налогового бремени людей с самыми низкими доходами, а также на приведении в соответствие разных налоговых режимов.

В предложениях правительства Литвы намечается повысить уровень не облагающихся налогами доходов (УННД), изменить порядок финансовой поддержки семей с детьми, ввести прогрессивное налогообложение индивидуальной деятельности, отказаться от части налоговых льгот и от применяющихся к земледельцам исключений.

Чтобы уменьшить налогообложение людей с самыми низкими доходами, правительство предлагает повысить УННД до величины минимальной месячной зарплаты (ММЗ) - то есть с 310 евро до 380 евро. Предлагается отказаться от применяющегося сейчас дополнительного УННД в размере 200 евро за детей и заменить его прямыми выплатами за детей - за первого и второго ребенка платить по 30 евро в месяц, а за третьего и каждого последующего - по 75 евро.

Правительство также предлагает применять УННД и к взносам в Фонд соцстраха - 100 евро для получающих до 380 евро (ММЗ) и пропорционально уменьшающийся уровень для получающих до 480 евро жителей.

Также намечается установить предел в размере ММЗ для взносов, которые платит в Sodra работодатель - ожидается, что это должно уменьшить «тень» и увеличить социальные гарантии. Для жителей, которые зарабатывают 50% средней зарплаты, налоговое бремя в этом году должно составить 33,6%.

Если предложения правительства будут приняты, то в следующем оно составит уже 30,2% и будет ниже, чем в Латвии, а также близко к уровню налогового бремени в Эстонии.

Правительство предлагает, чтобы налогообложение индивидуальной деятельности зависело от годовой прибыли, а не от вида деятельности. Прибыль, не превышающая 10 тыс. евро в год, предлагается облагать подоходным налогом с тарифом 5%. По мере роста прибыли будет расти и налог - например, если прибыль в год составит 30 тыс. евро, то налог будет 15%.

Предлагается отменить свидетельства о предпринимательской деятельности для строительных услуг и услуг по ремонту автомобилей, чтобы поощрить предоставляющих такие услуги переходить к уплате налога с реальной прибыли и тем самым уменьшить теневую часть экономики. Предполагается привести в соответствие взносы в Sodra самостоятельно работающих лиц - эти взносы начислялись бы с 50% облагающихся налогом доходов, с применением «потолка» в 28 средних зарплат в год, и отказаться от применения минимальных размеров взносов в Фонд соцстраха.

Налогообложение сельскохозяйственного сектора намечается привести в соответствие с другими секторами, поэтому нужно будет отказаться от нынешних исключительных тарифов прибыли и подоходного налога. Правительство также намерено сузить налоговую льготу на горючее для земледельцев - акциз предлагается повысить с 21 евро до 56 евро за 1 тыс. литров.

Кабмин предлагает отказаться от 9%-ного льготного налога на добавленную стоимость для гостиниц. Акциз на дизтопливо намечается повысить с 330,17 евро до 347 евро за 1 тыс. литров - так тариф сравняется с применяющимся в Польше тарифом, однако он будет ниже, чем в Латвии и Эстонии с 2018 года.