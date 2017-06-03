12 сюрпризов, которые поджидают туристов в Китае 3.06.2017, 11:54

Оказывается, Китай входит в пятерку самых популярных среди туристов стран.

Все больше и больше народа отваживается на самостоятельные поездки по Поднебесной.

Интернет полон подробной информации о том, как куда добраться. Но есть вещи, которые редко упоминаются, а их лучше знать и быть готовым к разного рода сюрпризам, пишет AdMe.ru.

Никогда не планируйте поездку на время китайских национальных праздников. В Китае нет официальных отпусков, и единственная возможность путешествовать для жителей Поднебесной — это государственные выходные дни. И... они путешествуют. Все одновременно! Это зрелище не для слабонервных.

Все туристические места в это время буквально кишат людьми. Даже если вам удастся забронировать гостиницу, нет никакой гарантии, что вы разглядите что-то за толпой, которая умеет толкаться лучше вас. Поэтому сначала выясните, выпадают ли на запланированные даты какие-нибудь праздники. Поскольку китайский календарь лунный, то 4 из 6 главных праздников все время сдвигаются по времени. Однако сразу можете вычеркнуть первую неделю мая (Первомай) и первую неделю октября (День независимости Китая), которую еще называют «Золотой неделей».

Поезда в Китае — хороший способ добраться до нужной вам точки, однако и тут есть свои нюансы. Билеты лучше покупать заранее (как минимум за месяц), иначе у вас есть все шансы не уехать. В быстрых поездах разница в цене между 1-м и 2-м классом может быть незначительной, а комфорта гораздо больше, поэтому 1-й класс всегда раскупается быстрее. В плацкарте по 3 полки с каждой стороны, без боковых мест. Бояться не надо. Третья полка — это очень удобно. Если вам очень надо уехать, а обычных билетов нет, всегда есть опция «без мест». Пару часов можно и на полу посидеть. Местное население будет страшно довольно.

И еще одна важная вещь. В здание вокзала впускают только при наличии билета и паспорта. Вам придется сначала выстоять очередь, чтобы у вас проверили билеты, а потом пройти через службу безопасности. Планируйте достаточно времени до поезда.

И да, постельное белье между конечными станциями не меняют. Если вы, скажем, едете на поезде Шанхай — Чунцин и сели в Шанхае, то у вас свежезастеленное белье. А если вы сели на этот же поезд где-нибудь посередине, например в Сиане, то вас ждет аккуратно сложенная постель, но с тем же бельем, которое постелили в Шанхае. В общем, есть вещи в Китае, о которых лучше не задумываться для собственного душевного спокойствия.

В Китае отличная система общественного транспорта. Практически в любое место можно добраться на автобусе. У вас должно быть точное количество мелочи, поскольку сдачу вам не дадут. Единственный минус — обычно автобусы и метро заканчивают работать довольно рано. Например, в Шанхае метро закрывается около 22:30. Приличные китайцы по вечерам спят, а для всех остальных существует такси — относительно недорогое.

Хорошая новость: в Китае нигде не оставляют чаевые. Вообще. Никогда. Ни в такси, ни в ресторанах, ни в отелях. Это не принято. Если вам очень понравился сервис, то вы можете попробовать оставить какую-то сумму, но если после 5-й или 6-й попытки вручить у вас отказываются ее брать, значит, не судьба.

Если китайцы приглашают вас пообедать или поужинать, с вероятностью 99 % за вас заплатят, это работает и в обратную сторону. Если вы приглашаете китайцев в ресторан, они ожидают, что вы за них заплатите. А еще имейте в виду, что поскольку тут едят строго по часам, у вас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы найти «едальню» вне обычного расписания.

Будьте готовы к тому, что никто не говорит по-английски. Никто. Даже в отелях. И ради бога, не тратьте свое время и деньги на китайские разговорники. Самое сложное в китайском языке — это произношение: звуки и тоны. Без грамотной постановки речи вас никто не поймет. Лучше потратить время на заучивание основных иероглифов (в основном связанных с едой), чтобы хоть как-то ориентироваться в меню. И загрузите на свой телефон приложение, которое может переводить на китайский.

Фейсбука в Китае нет. Как и всех сервисов Google, то есть поисковика, Gmail, Google Maps, YouTube. У владельцев телефонов на основе Android будут проблемы с загрузкой приложений. Поэтому либо приготовьтесь к некоторой социальной изоляции, либо позаботьтесь заранее о доступе через VPN.

Не все отели имеют право принимать иностранцев. В Китае есть закон об обязательной регистрации иностранных граждан, и не у всех гостиниц есть возможность вас зарегистрировать. Бронируя свою гостиницу через интернет, внимательно смотрите, не написано ли где маленьким шрифтом «Только для граждан материкового Китая».

В Китае всегда и везде можно найти горячую воду: на вокзалах, в аэропортах, в парках, в ресторанах. Это значит, что, если у вас есть термос, вы всегда можете сделать себе чай или кофе и перекусить лапшой быстрого приготовления. Очень удобно для экономных путешественников.

Китайцы очень дружелюбны. Это как раз может стать проблемой, особенно когда вы спрашиваете дорогу. То есть вам покажут путь, даже если сами его не знают. Просто: а) вам очень хотят помочь; б) некоторые могут расценить эту ситуацию как «потерю лица». Отнеситесь к этому с пониманием, а лучше загрузите себе в телефон карты.

Китай — страна удивительная и прекрасная. Самостоятельное путешествие потребует от вас дополнительных усилий, но взамен вы получите столько незабываемых впечатлений, что в конце концов будете уверены: оно того стоило.