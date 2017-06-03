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Трамп выдвинул бизнесмена Спенсера на пост министра ВМС США

  • 3.06.2017, 11:59
Ричард Спенсер

Ричард Спенсер служил военным летчиком с 1976 по 1981 год.

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Военно-морского флота (ВМС) бизнесмена Ричарда Спенсера. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет gordonua.com.

Спенсер служил летчиком в ВМС США с 1976-го по 1981 год, после чего вплоть до 2008 года занимал должность финансового директора компании Intercontinental Exchange. В настоящее время он руководит инвестиционной компанией Fall Creek Management. В декабре прошлого года Спенсер был назначен советником начальника штаба ВМС.

Предыдущий претендент на пост министра ВМС США, отставной офицер военной разведки, бизнесмен и инвестор Филип Билден снял свою кандидатуру в феврале 2017 года. Билден заявил, что вступление в должность имело бы «неблагоприятные материальные последствия» для финансовых интересов его семьи.


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