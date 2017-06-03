Куда устроились дети друзей Лукашенко? 31 3.06.2017, 12:15

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Наблюдая за субботниками и сенокосами, можно назвать круг близких к Лукашенко людей.

Как правило, это одни и те же бизнесмены, спортсмены, чиновники. А чем живут уже взрослые дети этих приближенных к диктатору людей? Об этом пишет nn.by.

Александр Шакутин

Один из самых богатых членов «сборной по косьбе» Александр Шакутин — известный бизнесмен, совладелец холдинга «Амкодор».

Сын бизнесмена, 32-летний Александр Шакутин-младший, окончил юридический факультет БГУ и вошел в отцовский бизнес. Он директор «Спамаш Групп». Это еще один холдинг, который занимается дистрибуцией промышленной техники.

Кстати, «Спамаш» — это не просто набор букв. Название расшифровывается как «Светлой памяти Маши Шакутиной». Мария Шакутина — дочь бизнесмена, скончавшаяся в 2000-х при трагических обстоятельствах.

Сергей Тетерин

Сергей Тетерин — бывший теннисист, а ныне тренер и бизнесмен. Он также не раз был замечен рядом с Лукашенко: косил, убирал картошку и арбузы, летал на зимнюю Олимпиаду в Сочи.

Теннисист Тетерин сегодня директор холдинга «БелГлобалСтарт». В холдинг входит несколько компаний, занимающихся продажей мебели, продуктов питания, кормов для животноводства, спортивного питания.

В одной из таких дочерних компаний — «БелГлобалСтар» — работает и дочь Сергея. Татьяна Тетерина занимает должность директора по коммерческим вопросам.

«БелГлобалСтар» владеет сетью баров «Blockbuster», которые расположены в минских кинотеатрах. Кстати, компания занимается производством попкорна. Среди активов «БелГлобалСтар» популярный винный бар «Свободы, 4».

Юрий Чиж

Юрий Чиж, наверное, сегодня уже не входит в круг президентских друзей. Но до задержания бизнесмен являлся одним из ближайших к Лукашенко людей.

Старшему сыну олигарха Сергею — 28 лет. Сергей Чиж учился в Англии. Сначала окончил университет в Лондоне, затем была магистратура в Оксфорде.

Получив образование за рубежом, Сергей вернулся в Беларусь, работал заместителем директора в сети гипермаркетов «ProStore», затем директором компании «Простор Трейд», которая управляет пятью гипермаркетами Prostore в Минске.

После того как Юрий Чиж был задержан, сын Сергей возглавил «Трайпл».

Со временем Сергей Чиж официально вступил в должность директора компании. А Юрий Чиж после освобождения возглавил наблюдательный совет «Трайпла».

Второму сыну олигарха — 21 год. Владимир Чиж поступал в БНТУ, но потом ушел в армию. Служил в Марьиной Горке. Сейчас Владимир учится в минском филиале Российского государственного социального университета.

Дочь Татьяна, как и ее старший брат Сергей, получила прекрасное образование за рубежом: она училась в Швейцарии, изучала гостиничный и ресторанный бизнес.

Дочь Юрия Чижа работает вместе с матерью в элитном велнесс-клубе EVO. Татьяна — первый заместитель директора по сервису.

Владимир Коноплев

Владимир Коноплев — экс-помощник президента, бывший председатель «палаты представителей». Кроме того, земляк Лукашенко. Сегодня он возглавляет Белорусскую федерацию гандбола.

У Коноплева двое сыновей. Старший Николай окончил факультет международных отношений БГУ, затем учился в Пекинском университете, работал представителем Гонконгской торгово-промышленной компании «Глэдис» в Пекине. Являлся олимпийским атташе белорусской делегации на пекинских играх 2008 года. Впоследствии Николай Коноплев, по словам отца, открыл свой бизнес в Китае.

Сегодня Николай Коноплев живет в Минске. С 2014 г. он занял должность директора по внешнеэкономическому развитию белорусско-британского предприятия «ЭридГроу Продакшн», которое занимается производством и продажей средств для восстановления плодородия почвы, и также — технологиями озеленения пустынь.

Кроме того, по неподтвержденной информации, Николай Коноплев продолжает работать на компанию, находящуюся в Шанхае.

Младший сын Денис стал ресторатором. Ему принадлежали «City-cafe Boulevard» и «Pub Club Mixx». Первый из них уже закрылся, другой — работает, сменив название на «Wine & whiskey bar Mixx».

Михаил Захаров

Друг президента, бывший хоккеист Михаил Захаров сегодня работает тренером столичного хоккейного клуба «Юность». В памяти людей он остался благодаря не только хоккейным достижениям, но и громкой аварии на своем «Бентли» в 2011 году.

Его сын Константин пошел по стопам отца. Константин —профессиональный хоккеист, начинал в «Юности», затем играл в Гомеле, в канадской хоккейной лиге, в американской хоккейной лиге (второй по силе дивизион после НХЛ).

Затем были минское «Динамо», казахский «Иртыш», но круг замкнулся — сегодня 32-летний нападающий играет в отцовской «Юности».

У Захарова еще двое детей: близнецы Кристина и Александр родились в 1995 году. Причем, Александр также занимался хоккеем, но в звезды не выбился.

Сегодня Кристина учится в Институте журналистики БГУ и работает менеджером в минском ивент-агентстве «Burochaplin». Девушка успела засветиться на телеканале «Беларусь 5», а Александр пока фигура абсолютно не публичная.

Виктор Шейман

Виктор Шейман — известный сподвижник Лукашенко, который в настоящее время работает управляющим делами диктатора. У него двоих детей.

Сын чиновника Сергей родился в 1983 году. Окончил Международный гуманитарно-экономический институт, получил диплом юриста. Уже в 23 года он работал главным контролером-ревизором Комитета экономического контроля при Минском облисполкоме. Кроме того Сергей Шейман являлся одним из организаторов концертов «За Беларусь!». В частности, решал вопросы охраны, общался со звездами, утверждал программы концертов.

По неподтвержденной информации, в настоящее время Сергей занимается бизнесом.

Сестра Сергея Ольга родилась в 1989 году. Она окончила тот же институт, что и ее брат. В прошлом году вышла замуж.

На фото сразу две Ольги Шейман. Слева — дочь Виктора Шеймана, справа — жена Сергея Шеймана.

В настоящее время Ольга учится в США, в университете Каплан (штат Айова).