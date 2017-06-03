На ремонт «Адмирала Кузнецова» выделят более $800 миллионов 8 3.06.2017, 12:39

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При этом ремонт и «модернизацию» коптящего корабля РФ предполагается выполнить в минимальном объеме.

На ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» Северного флота планируется выделить до 50 млрд российских рублей, сообщил в субботу «Интерфаксу» собеседник, знакомый с ситуацией.

«При том, что ремонт и модернизацию «Адмирала Кузнецова» предполагается выполнить в минимальном объеме, на них планируется выделить до 50 млрд рублей», - отметил он.

«Много это или мало - очевидно, немного. 50 млрд рублей - это немногим более $800 млн. Ремонт и модернизация однотипного авианосца «Викрамадитья» (в прошлом – «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» ) для ВМС Индии обошлись оценочно в $2,3 млрд», - напомнил собеседник агентства.

По его данным, на предстоящей неделе заинтересованные ведомства определят практическое наполнение принятой «дорожной карты» ремонта и модернизации «Адмирала Кузнецова».

Ранее сообщалось, что модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки. Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Будут также модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс.

В феврале корабельная авианесущая ударная группа Северного флота РФ вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Палубная авиация «Адмирала Кузнецова» была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, в двух авиапросшествиях, не связанных с боевыми действиями, авиагруппа потеряла два истребителя.