Завтра в Беларуси – до 26 градусов тепла 3.06.2017, 12:50

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Больше всего воздух прогреется на юго-востоке страны.

Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в ночь на 4 июня в отдельных районах на востоке Беларуси, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 5-10 м/с.

Ночная минимальная температура воздуха составит 2-8 градусов выше нуля, по восточной половине на почве в отдельных районах прогнозируются заморозки до минус 2.

Днем воздух прогреется до 17-23 градусов, по юго-западу ожидается 24-26 градусов тепла.