закрыть
3 июня 2017, суббота, 16:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Завтра в Беларуси – до 26 градусов тепла

  • 3.06.2017, 12:50
  • 4,353

Больше всего воздух прогреется на юго-востоке страны.

Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в ночь на 4 июня в отдельных районах на востоке Беларуси, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 5-10 м/с.

Ночная минимальная температура воздуха составит 2-8 градусов выше нуля, по восточной половине на почве в отдельных районах прогнозируются заморозки до минус 2.

Днем воздух прогреется до 17-23 градусов, по юго-западу ожидается 24-26 градусов тепла.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов