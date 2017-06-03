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NASA начинает охоту за астероидом, который стоит больше, чем вся мировая экономика

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  • 3.06.2017, 13:11
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Источник: NASA

Запасов металлов на одном астероиде могло бы хватить на покрытие всех нужд человечества.

Национальное космическое агентство США утвердило сроки миссии к астероиду 16 Psyche, который содержит ценных металлов на $10 тыс квадриллионов. В 2022 году к летающему Клондайку отправится исследовательский зонд, пишет nv.ua.

Зонд лишь разведает обстановку. О добыче драгметаллов из астероида речь пока не идет.

Ученые хотят детальнее изучить астероид и рассмотреть варианты добычи на нем полезных ископаемых.

Пока достоверно известно лишь одно. 16 Psyche – один из самых крупных объектов Пояса астероидов, который расположен между Марсом и Юпитером. Он почти полностью состоит из разных видов железа, а также из никеля.

Если бы кто-то смог одним махом доставить все эти металлы на Землю, то их общая стоимость при нынешних ценах составила бы неимоверную цифру $10 тыс квадриллионов. Это в разы больше, чем стоит современная мировая экономика – ее общая стоимость оценивается в $78 триллионов.

Летающий Клондайк

Источник: NASA

Разумеется, эти расчеты умозрительны. Начало добычи драгметаллов в космосе сразу же приведет к обрушению цен на них на Земле.

В любом случае, 16 Psyche, имеющий в диаметре 253 км, представляет собой настоящий летающий Клондайк (легендарный регион на канадской реке Юкон, где в 1897 году открыли месторождение золота, и началась знаменитая Золотая лиходка, воспетая Джеком Лондоном).

Астероид был открыт в 1852 году итальянским астрономом Аннибалом ди Гаспарисом и получил название в честь Психеи – древнегреческого воплощения души.

Согласно существующим оценкам, поверхность 16 Psyche как минимум на 90% состоит из металлов. Поэтому у астероида самое высокое значение альбедо во всем Поясе астероидов (альбедо – характеристика отражающей способности объекта).

Происхождение металлического астероида пока остается загадкой. Среди самых популярных гипотез – предположение о том, что столкновение крупных объектов, одним из осколков которых является 16 Psyche, случилось на самых ранних этапах формирования Солнечной системы. Возможно, астероид является фрагментом металлического ядра протопланеты, которая существовала когда-то между Марсом и Юпитером.

Миссия к Психее

До сих пор ни один космический аппарат не приближался к 16 Psyche. Впервые о возможности детального изучения металлического астероида заговорили несколько лет назад – после того, как в научном мире всерьез начали обсуждать возможность добычи полезных ископаемых в космосе.

В 2014 году группа ученых из университета Аризоны опубликовала проект роботизированной миссии к 16 Psyche. Предложенный учеными проект предусматривал отправку к 16 Psyche зонда, который на протяжении полугода исследовал бы химический состав астероида и дал бы ответы на ряд важных вопросов. Например, о происхождении 16 Psyche, о том, какие элементы соседствуют в нем с железом и никелем, чем отличаются метеоритные кратеры на металлической поверхности от кратеров в каменных породах и т.д.

В 2015 году проект вышел в полуфинал конкурса Discovery Program, проводимого NASA. А в январе 2017 года проект получил одобрение руководства космического агентства.

Первоначально предполагалось, что корабль стартует в октябре 2023 года, осуществит гравитационный маневр около Земли в 2024 году, затем пролетит мимо Марса в 2025 году и прибудет к 16 Psyche в 2030 году.

Новые расчеты

Однако в конце мая нынешнего года NASA пересмотрело проект. Ученым удалось вычислить более удачную орбиту для полета к Психее.

Теперь старт запланирован на 2022 году, а к летающему Клондайку зонд прибудет в 2026 году – на четыре года ранее, чем планировалось. Правда, такое решение предполагает большую мощность двигателей зонда и потребовало внесения изменений в его конструкцию. Теперь он будет оборудован не четырьмя, а пятью блоками солнечных панелей. Несмотря на это, благодаря изменению траектории общие затраты на миссию сократились.

Ну и самое главное, ученые смогут начать изучение самого диковинного астероида в Солнечной системе на целых четыре года раньше.

Обвал экономики?

Миссия к Психее может стать поворотной точкой в изучении астероидов и в конечном итоге, началом новой эры в экономике Земли.

В NASA пока отказываются от обсуждения экономического аспекта потенциальной добычи металлов и других ценных ископаемых в космосе. Исследователи говорят, что их задачей является лишь изучение вопроса.

Тем не менее, Линди Элкинс-Тантон, руководитель проекта 16 Psyche, считает, что у добычи в космосе есть лишь два варианта развития. Первый предполагает некий централизованный контроль за рынком металлов подобно тому, как это сейчас делается с алмазами. Второй предусматривает попросту разовое решение всех проблем человечества связанных с добычей цветных и драгоценных металлов.

Источник: NASA

Достаточно привезти из космоса существенную долю ежегодного объема добычи некоего металла, чтобы цена на него рухнула. Какими могут быть в целом последствия для мировой экономики, пока не ясно.

Безусловно, это вопрос далекой перспективы. Который не решится исследованием и даже началом добычи на одном ли астероиде 16 Psyche.

Однако, у NASA есть более масштабные проекты. В прошлом году агентство опубликовало отчет, согласно которому добыча и доставка на Землю ресурсов с астероидов не потребует никакой промышленной революции и доступна даже с имеющимися сегодня технологиями.

По оптимистичным оценкам NASA, начала космической «золотой лихорадки» можно ожидать уже в ближайшие 20-30 лет.

Этот оптимизм разделяют и другие энтузиасты. Так, правительство Люксембурга основало фонд для развития индустрии космической добычи.

В США развивается стартап Planetary Resources, который активно поддерживают известные меценаты, включая режиссера Джеймса Кэмерона.


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