Вячеслав Косинеров: Все ли хорошо у властей с психикой? 6 3.06.2017, 13:29

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Вячеслав Косинеров

При попытке активиста опустить в почтовый ящик обычное письмо появились двое – с дубинкой и автоматом.

Об этом молодежный активист Вячеслав Косинеров сообщил в «Фейсбуке». Милиционеры с автоматом и дубинкой стали обвинять его в расклейке печатной продукции на столбах, когда он опускал в почтовый ящик письма и открытки.

Вячеслав Косинеров вместе со своей девушкой Мариной Носенко возвращались от друзей ночью со 2 на 3 июня. Около часа ночи на улице Слободская они вспомнили, что не опустили в почтовый ящик письма и открытки. Пара решила сделать это на остановке общественного транспорта, возле которого на столбе был почтовый ящик. Как только конверты были опущены, рядом остановилась милицейская машина, из которой выбежали два милиционера - один из дубинкой, второй с автоматом. Они остановили Касинерава и Носенко, сказав, что те «что-то расклеивают».

«На вопрос все ли хорошо у них с психическим здоровьем - ответа нет. Естественно, человек больной обычно за собой болезни не замечает», - написал активист по поводу такой реакции властей на оправку писем.

«У меня впечатление, что происходит слежка. Персональное слежение за мной. Никоим иным образом такие действия милиции объяснить нельзя. Когда я спросил милиционеров, что происходит, они сказали, что мы что-то клеили. А мы просто отправили письма», - рассказал Косинеров «Радыё Свабода».

Он уточнил, что письма были адресованы политзаключенному Дмитрию Полиенко, Сергею Стрибульскому и Владимиру Румянцеву, а также антифашисту Илье Воловику.