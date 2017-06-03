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Анатолий Демьяненко: Хацкевич способен возродить «динамовскую» школу

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  • 3.06.2017, 13:35
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Александр Хацкевич

Руководство киевского «Динамо» не ошиблось, поставив белоруса у руля клуба.

Знаменитый игрок киевского «Динамо» советского периода Анатолий Демьяненко прокомментировал pressball.by назначение Александра Хацкевича на пост главного тренера украинского столичного клуба:

«Хацкевич прошел хорошую тренерскую школу, тренировал сборную Беларуси. К тому же, он обладает хорошими человеческими качествами, что для тренера также немаловажно. Руководство «Динамо» наверняка лучше меня знает, какой Хацкевич специалист, раз доверяет ему место у руля клуба.

Я считаю, что необходимо возродить «динамовскую» школу, а Хацкевич прекрасно ее знает. Это и дух, и традиции, и все остальное, потому что все потеряно».


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