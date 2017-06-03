В Германии решили продолжить крупнейший рок-фестиваль 3.06.2017, 13:59

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Фото: DPA

Подозрения в подготовке теракта на фестивале Rock am Ring не подтвердились.

Немецкая полиция разрешила продолжить музыкальный фестиваль Rock am Ring, приостановленный из-за подозрений в готовящемся теракте. «После интенсивных поисковых мероприятий, проведенных на всей территории фестиваля, подозрения в угрозе не подтвердились», - сообщило руководство крупнейшего в Германии музыкального форума в субботу, 3 июня, на официальной странице Rock am Ring в соцсети Facebook, передает «Немецкая волна».

Полиция позволила продолжить подготовительные работы на фестивальных сценах, говорится далее в заявлении. Точное время продолжение концертной программы пока неизвестно. Полиция также подтвердила, что следственные мероприятия на территории Rock am Ring завершены, пишет AFP.

Утром 3 июня полицейские продолжали работу на концертной площадке, оборудованной в районе автогоночной трассы Нюрбургринг в национальном парке Айфель на западе страны, подтвердила представитель полиции агентству AFP.

Накануне полиция объявила о решении приостановить фестиваль, на который съехались 87 тысяч любителей рок-музыки под открытым небом. У властей имеются «конкретные сведения, на основании которых нельзя исключить возможность террористической угрозы», пояснили правоохранители. Участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка.

По информации общественно-правовой медиакомпании ARD, решение связано с задержанием двух человек, которые обладали удостоверениями, позволявшими им находиться на территории фестиваля. Один из них является родственником исламиста, находящегося под арестом.

В свою очередь правоохранительные органы сообщили о временном задержании трех мужчин-салафитов из федеральной земли Гессен. По меньшей мере один из них обладал доступом на территорию фестиваля в качестве сотрудника одной из субподрядных фирм, заявил представитель полиции. Все трое задержанных утром 3 июня были освобождены.

Одновременно полиция указала, что при обыске концертных площадок и других зон на территории фестиваля не было обнаружено подозрительных предметов.