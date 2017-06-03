Как Вацлав Гавел наградил генерала-белоруса орденом Белого льва 2 3.06.2017, 14:16

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Шесть малоизвестных фактов об уроженце Витебска Сергее Войцеховском.

В середине мая в Праге открыли памятную доску Сергею Войцеховскому – офицеру российской императорской армии, генералу Белой и Чехословацкой армий и нашему земляку.

Родился Сергей Николаевич в Витебске, большую часть жизни провел в Чехословакии, а умер в лагерной больнице в Сибири. Что там известно про этого человека с уникальной судьбой? «Витебский курьер» собрал 6 интересных фактов.

Факт 1. Начало военной карьеры

Сергей Войцеховский родился в 1883 году в Витебске в семье потомственных военных. Отец Сергея Николаевича – Николай Карлович – воевал против турков на Балканах, звание генерала получил при выходе в отставку. Мать занималась воспитанием детей.

Вероятно, то, что сын выберет военную карьеру, было решено на семейном совете. Сергей Войцеховский закончил Великолуцкое реальное училище, затем с отличием Константиновское артиллерийское училище (сегодня – Санкт-Петербургский кадетский ракетно-артиллерийский корпус), чему способствовала склонность юноши к физике и математике.

Первое место службы Сергея Войцеховского – Кавказский корпус в Белостоке. Вскоре наш земляк поступил учиться в Императорскую Николаевскую военную академию, которую также закончил с отличием в звании штабс-капитана. А за успехи в учебе Сергей Войцеховский получил орден Святого Станислава 3-й степени.

Факт 2. Сергей Войцеховский – офицер Белой армии

Во время Первой мировой войны в 1915 году Сергей Николаевич занимал должность начальника штаба дивизии. А после ранения, которое он получил под Молодечно, наш земляк вернулся в строй уже в чине начальника штаба 2-й Кавказской гренадерской дивизии.

С Чехословакией судьба Сергея Войцеховского связала в 1917 году, когда он стал начальником штаба 1-й чехословацкой стрелковой дивизии, затем командиром 3-го чехословацкого стрелкового полка имени Яна Жижки.

Октябрьскую революцию наш земляк не принял и вместе со своей частью отправился во Владивосток, откуда собирался перебраться во Францию. Сергей Николаевич воевал против большевиков, вступал в противостояние с будущим советским маршалом Тухаческим и легендарным Чапаевым, служил под знаменами Колчака, а в начале 1920 года командовал белогвардейскими силами под Иркутском, затем в Крыму присоединился к генералу Врангелю. С 1921 года Сергей Николаевич окончательно находился на службе в Чехословакии, где уже в тот момент находилась его семья: жена Маргарита Темникова, на которой он женился в 1909 году, и сын Георгий, родившийся год спустя после свадьбы.

Факт 3. Немного о характере

Современники отмечали, что Сергей Войцеховский был очень честным, но в тоже время принципиальным, а иногда даже жестоким человеком. Например, в 1919 году он выстрелом убил своего подчиненного – генерала Гривина, войска которого отступили без приказа.

Факт 4. Годы оккупации

Получив чехословацкое гражданство, сначала Сергей Николаевич командовал пехотной бригадой, затем дивизией, а с 1935 года – Пражским военным округом.

Когда в 1939 году Чехословацкая армия была распущена, а немцы оккупировали чешские земли, Сергей Войцеховский вступил в подпольную организацию «Защита нации». Вскоре Сергея Войцеховского арестовали немцы, но спустя некоторое время выпустили под надзор гестапо.

В дальнейшем наш земляк не принимал участия в сопротивлении. Сказались проблемы со здоровьем и его разочарование в связи с ситуацией в стране. Сохранились сведения, что в 1944 году к Войцеховскому обратились немецкие представители, которые предложили ему возглавить антибольшевистскую Русскую освободительную армию, но Сергей Николаевич отказался.

Факт 5. Смерть в лагере

После освобождения Праги от нацистов генерала арестовали сотрудники советской контрразведки. Приговор: десять лет лагерей за «помощь мировой буржуазии».

Генерал сразу поставил перед собой задачу: выжить. Но слабое здоровье не позволило ему выйти на свободу: в апреле 1951 года (по другой информации в 1954 году) Сергей Войцеховский умер в лагерной больнице Иркутской области от туберкулеза (по иным сведениям – от желудочного кровотечения, так как много лет страдал язвой желудка). Где похоронен наш земляк – точно неизвестно.

Факт 6. Память о генерале

Реабилитировали Сергея Войцеховского только в 1996 году. В октябре 1997 года президент Чехии Вацлав Гавел подписал указ о награждении нашего земляка «за выдающиеся заслуги в области обороны и безопасности государства» орденом Белого Льва.

Мемориальная доска генералу Войцеховскому была открыта на здании электротехнического института в чешском городе Брно в 2003 году. Именно в этом здании в 1920-1930 годах размещался штаб Земского военного управления.