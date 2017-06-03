На следующей неделе доллар пойдет в рост 3 Владимир Тарасов, «Белрынок»

3.06.2017, 14:27

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Со вторника белорусский рубль ослабнет к американской валюте.

Продолжаем ожидать роста средневзвешенного курса доллара, примерно такими же темпами, как и на предыдущей неделе, то есть примерно на 0,5-1%. Однако в понедельник, 5 июня, возможно снижение курса примерно на такую же величину.

Средневзвешенный курс доллара на прошедшей неделе, как и ожидалось, вырос, хотя и в меньшей степени, чем мы думали: всего на 0,4%, достигнув 1,8665 BYN/USD 2 июня.

При этом и средневзвешенный курс евро неожиданно поднялся: на 0,3% — до 2,0938 BYN/EUR. При этом в начале недели евро значительно подешевел, но к ее концу восстановил позиции. Причиной роста курса евро стало появление неважных данных о состоянии экономики США и сомнения в возможности Дональда Трампа реализовать свои реформы.

Средневзвешенный курс российского рубля на прошедшей неделе также вырос на 0,4% (до 3,292 BYN/100RUB 2 июня). Российская валюта получила поддержку от неожиданного увеличения цен на нефть на мировом рынке.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе выросла на 0,4%, как и на предшествовавшей неделе. Это примерно совпало с прогнозом.

Источник: belrynok.by

Источник: belrynok.by

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Объем торгов иностранными валютами на БВФБ на прошедшей неделе вырос до 366,4 млн. BYN с 337,1 млн. BYN на предшествовавшей неделе. Это указывает на увеличение предложения валюты, которое, однако, осталось ниже спроса (судя по росту стоимости корзины).

При этом на состоявшемся 31 мая аукционе по размещению рублевых облигаций Национального банка со сроком обращения, равным 7 дням, было реализовано облигаций на 750 млн. BYN при спросе 947,25 млн. BYN. На предыдущем аукционе 24 мая было реализовано облигаций на 197,69 млн. BYN при спросе 632,39 млн. BYN. Средневзвешенная ставка выросла до 10,0307% годовых с 9,9783% на предыдущем аукционе 24 мая. Таким образом, Нацбанк пошел на повышение ставки, по-видимому, в целях увеличения объемов отвлечения рублевых средств с рынка в условиях роста стоимости валютной корзины.

С 1 июня Нацбанк отменил обязательную регистрацию паспортных данных физических лиц, покупающих валюту (в соответствие с указом президента РБ от 29 мая 2017 года №192). В Нацбанке сообщили, что это была инициатива Нацбанка. Отмена паспортного контроля может привести к некоторому увеличению спроса на валюту в банках, но в небольших объемах, так как склонность населения к сохранению сбережений и осуществлению расчетов в иностранной валюте сокращается.

Пока неясно, чем вызвано увеличение спроса на иностранную валюту. Не исключено, что это является прямым следствием оживления в экономике: увеличились объемы кредитования, что и стимулировало рост покупок валюты. В принципе, такого роста следовало ожидать, так как правительству РБ пора уже предпринять какие-то действенные шаги по увеличению заработной платы в стране, которая пока что далека от требуемых 1 тыс. BYN на конец года. Так, в апреле средняя начисленная заработная плата в стране выросла на 0,8% по сравнению с мартом и достигла 776,7 BYN. В долларовом выражении заработная плата в апреле увеличилась всего до 416 USD с 412 USD в марте. Рост заработной платы, который все таки должен ускориться в ближайшие месяцы, увеличит давление на курс белорусского рубля. Возможно, это уже происходит.

Несмотря на отсутствие данных о причинах роста спроса на валюту на внутреннем рынке РБ, тенденция роста стоимости валютной корзины налицо. Поэтому на текущей неделе БЕЛРЫНОК будет ожидать продолжения ее роста примерно на 0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Давление на курс евро на рынке форекс в начале прошедшей недели оказали проблемы Греции, в которой снова встал вопрос о выплате долгов и получении очередного транша кредита МВФ, а также выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который сказал, что Еврозона все еще нуждается в стимулирующей денежной политике. Но курс евро после падения быстро восстановился в связи с появлением негативных данных о состоянии экономики США. В частности, индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае упал до 117,9 пунктов с 119,4 пунктов в апреле.

На текущей неделе сюрприз может преподнести Великобритания, где 8 июня будут проведены всеобщие парламентские выборы. Данные соцопросов противоречат друг другу, и хотя ожидается победа консервативной партии, ее перевес над лейбористской может оказаться неожиданно небольшим.

Эксперты продолжают рассуждать о перспективах возникновения бычьего рынка по евро против доллара. Пока что большинство ожидает ослабления евро, причем в некоторых случаях чуть ли не до паритета. Так, в Goldman Sachs Asset Menegement полагают, что курс доллара в 2017 году еще вырастет по отношению к евро еще примерно на 10% в связи с повышением ставки ФРС еще два раза, что приведет к росту доходности 10-летних облигаций Казначейства США в среднесрочной перспективе вырастет на 50 базисных пунктов.

Очередное заседание Управляющего совета ЕЦБ состоится на текущей неделе — 8 июня. Глава ЕЦБ, скорее всего, попробует оказать давление на него.

Учитывая важные события, которые произойдут на текущей неделе, «Белрынок» ожидает высокой волатильности курса евро против доллара, но, похоже, что евро должен начать слабеть против доллара. 14 июня вопрос о своей ставке будет решать ФРС, и так как вероятность ее повышения высока, это должно поддержать доллар. Но учитывая наблюдаемую устойчивость евро, будем ожидать небольшого снижения его курса: примерно на 0,5% по итогам недели.

Курс российского рубля по отношению к доллару

С российским рублем на прошедшей неделе приключилась примерно такая же история, как с евро. Вначале он слабел против доллара и евро на Московской бирже в связи с падением цен на нефть на мировом рынке. Добыча нефти в Ливии поднялась до максимального значения за три года и достигла 827 тыс. баррелей в сутки. Однако 1 июня Минэнерго США опубликовало данные о неожиданном значительном сокращении коммерческих запасов нефти в США (без учета стратегический резерв) за неделю, закончившуюся 26 мая, на 6,4 миллиона баррелей, то есть на 1,2% — до 509,9 миллиона баррелей. Снизились и запасы бензина: на 2,9 миллиона баррелей (1,2%) — до 237 миллионов баррелей. Но добыча нефти в США за неделю поднялась на 0,24%, или на 22 тысячи баррелей в сутки и достигла 9,342 миллиона баррелей в сутки. Публикация данных Минэнерго США немного поддержала цены на нефть и российский рубль.

На Петербургском международном экономическом форуме на прошедшей неделе было сделано много заявлений о курсе рубля. Так, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сказал, «что для развития нашей экономики, лучше, чтобы курс был чуть-чуть выше, то есть рубль стоил бы меньше, чем стоит сегодня, чтобы курс был, наверное, 60-65. Но, во-первых любые скачки — это все равно плохо, лучше, чтобы даже это происходило постепенно, во-вторых, это более вероятно в тот момент, когда будут снижаться процентные ставки и когда будет меньше процентный дефицит».

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил о возможном пересмотре прогноза в отношении курса рубля в связи с более высокими ценами на нефть: с 68 RUB/USD до 62-63 RUB/USD на конец года.

Эксперты дружно предсказывают ослабление рубля. Так, в Sberbank CIB отметили, что реальный курс рубля в настоящее время такой же высокий, как в 2008 году и в 1998 году. Тогда к такой ситуации привел приток иностранного капитала, уход которого привел к обвалу курса рубля. И в этом году укрепление рубля вызвано притоком капитала из-за границы. В связи с этим эксперты банка отметили, что текущий высокий курс рубля неустойчив, они ожидают, что во втором полугодии приток капитала иссякнет и рубль ослабеет, хотя и не исключили, что при некоторых условиях приток капитала в российские активы может продолжиться, и тогда рубль будет получать поддержку более длительное время.

Будем ожидать постепенного ослабления рубля и мы: примерно на 0,5% по отношению к доллару на текущей неделе.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Приведенные выше прогнозы благоприятны для доллара. Поэтому на текущей неделе можно ожидать роста его средневзвешенного курса на БВФБ примерно на 1%.

Прогноз на понедельник, 29 мая

Во второй половине 2 июня стали известны данные о состоянии рынка труда в США. В мае число рабочих мест в экономике США увеличилось на 138 тыс., что оказалось ниже ожиданий роста на 185 тыс. Данные за апрель были пересмотрены в сторону уменьшения. Но безработица при этом сократилась до минимального уровня с 2001 года – 4,3% с 4,4% в апреле. Появление этих данных привело к росту курса евро против доллара на рынке форекс примерно на 0,5% — до 1,128 USD/EUR.

Исходя из этих данных можно ожидать снижения курса доллара на БВФБ в понедельник 5 июня примерно несколько десятых долей процента.

Владимир Тарасов, «Белрынок»